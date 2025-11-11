Службова недбалість на понад 23 млн грн: ексзаступник міністра соцполітики отримав підозру

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури колишньому заступнику міністра соціальної політики повідомлено про підозру у службовій недбалості через неробочу систему E-social на 23,7 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Неробоча E-social на 23,7 млн грн

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури колишньому заступнику міністра соціальної політики повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі він працює радником міністра соціальної політики.

Пресслужба не розкриває ім’я посадовця. За даними джерела Української правди, йдеться про Бориса Лебедцова, який обіймав посаду заступника міністра соціальної політики з березня 2020 по червень 2022 року.

Зазначається, у 2018 році посадовець підписав акти на оплату розробки державної системи E-social, яка мала об’єднати інформацію про всі соціальні виплати, пільги та субсидії. Підрядникам перерахували 23,7 млн грн, проте платформа так і не запрацювала - вона не відповідала вимогам законодавства та не могла інтегруватися з державними реєстрами. У 2021 році договір було розірвано.

Аудит підтвердив, що тендер проводили з порушеннями, пропозиції підрядників мали відхиляти, а державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн. Кошти на створення E-social надавав Світовий банк, тому Україна тепер має повернути їх із відсотками.

