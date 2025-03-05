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Стало відомо, про який "лист" від Зеленського казав Трамп у Конгресі

Дональд Трамп у Конгресі
Дональд Трамп у Конгресі. Фото: facebook.com/oksana.markarova

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що Дональд Трамп, говорячи про "лист" від Володимира Зеленського під час виступу у Конгресі, мав на увазі його допис у соціальній мережі Х.

Про це Маркарова написала у Фейсбук.

За її словами, в дуже складній ситуації Україна та США все ж рухаються вперед та розбудовують стосунки, просуваючи пріоритети.

"Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав "Я ціную, що він написав цей лист"", - зауважила Маркарова.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у коментарі LIGA.net підтвердив, що жодного "листа" український президент не надсилав, а Трамп мав на увазі саме пост українського президента у соцмережі.

Що сказав Трамп

Зауважимо, що Трамп заявив, що отримав лист від Володимира Зеленського щодо готовності сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні та підписання угоди про корисні копалини.

"Я ціную цей лист. Одночасно у нас були обговорення з Росією і ми отримали потужний сигнал, що вони готові до миру. Чи не було б це чудово? Час припинити це шаленство, ці вбивства, цю безглузду війну, якщо ви хочете припинити війни, треба говорити з обома країнами, з обома сторонами", - наголосив очільник Білого дому.

Нагадаємо, 28 лютого під час прес-конференції в Овальному кабінеті Білого дому між Зеленським і Трампом виникла суперечка. Трамп звинуватив Україну в "ігри з Третьою світовою війною" і вимагав укласти угоду. В результаті українська делегація залишила Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

3 березня Зеленський заявив, що Україна готова негайно розпочати переговори, аби прискорити досягнення справжнього та стійкого миру під керівництвом Трампа.

Автор:
Світлана Манько