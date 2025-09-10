Страховик виплатив 3,5 млн грн на відновлення офісно-виробничого комплексу у Києві, пошкодженого внаслідок атаки РФ

Страхова компанія ІНГО виплатила 3,5 млн гривень відшкодування за пошкодження офісно-виробничого складського комплексу, яке було зафіксовано 17 червня 2025 року внаслідок масованої атаки на Київ.

Про це повідомляє пресслужба страховика.

Згідно з інформацією, прямого влучання не було, однак наслідки виявилися суттєвими: пошкоджено понад 500 кв. м фасадних сендвіч-панелей, четверо промислових воріт, систему пожежогасіння та пожежної сигналізації, автоматичні розсувні двері та скління.

Страхове покриття включало будівлі з оздобленням, інженерні мережі та скляні конструкції офісно-виробничого комплексу.

СК ІНГО кваліфікувало подію як страховий випадок у межах ліміту відповідальності, оскільки пошкодження стали наслідком вибухової хвилі, що передбачено умовами договору.

У компанії повідомили, що після аналізу поданих документів та оцінки пошкоджень розрахунок страховика повністю покрив витрати на ремонтно-відновлювальні роботи. Процес врегулювання від моменту отримання повного пакета документів до перерахування коштів тривав три тижні. Фактичну виплату здійснено 15 серпня 2025 року.

"Навіть без прямого влучання вибухова хвиля здатна завдати суттєвих пошкоджень інфраструктурі. Наше завдання, як страховика, швидко й об’єктивно зафіксувати наслідки та провести коректну оцінку збитків. Для цього ми залучили профільних експертів і забезпечили прозору комунікацію з клієнтом на всіх етапах", - повідомив Олександр Колпаков, керівник управління врегулювання майнових збитків СК ІНГО.

Він вважає, що система страхування здатна працювати навіть у критичних умовах, і "відновлення бізнесу фактично стає не лише питанням ресурсів, а й довіри до механізмів, які дозволяють компенсувати втрати".

Якій компанії належить цей офісно-виробничий складський комплекс, в пресслужбі не уточнили з огляду на побажання страхувальника та таємницю страхування.

Нагадаємо, ІНГО однією з перших на українському ринку почала пропонувати страхування майна підприємств із покриттям воєнних ризиків. Такі програми діють у регіонах поза зоною активних бойових дій і передбачають індивідуальне визначення лімітів відповідальності залежно від об’єкта та характеру ризиків.

Раніше Delo.ua писало, що ІНГО виплатила 10 млн грн ТОВ "Вортекс" (група "Біосфера"). Кошти були виплачені за збитки, яких зазнав виробничо-складський комплекс у Дніпрі внаслідок ракетної атаки у квітні 2025 року.