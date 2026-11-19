Інноваційні проєкти у сфері відновлюваної енергетики, енергоефективності та ефективного використання ресурсів в Україні можуть отримати гранти до 750 тис. швейцарських франків (близько $889 тис.). Фінансування покриватиме до 70% вартості проєкту, однак заявником обов'язково має бути швейцарська організація.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Гранти надає швейцарська платформа REPIC у межах спеціальної програми REPIC Ukraine Engagement, спрямованої на підтримку сталого відновлення України.

Програма передбачає два рівні фінансування залежно від масштабу проєкту:

До 300 тис. швейцарських франків — для пілотних проєктів, спрямованих на випробування інноваційних рішень.

До 750 тис. швейцарських франків — для проєктів масштабування (Rollout).

При цьому грант може покривати не більше 70% загальної вартості проєкту.

Хто може отримати грант

Обов'язковою умовою участі є подання заявки від швейцарської організації.

Залучення українського партнера формально не є обов'язковим, однак має важливе значення для підтвердження того, що запропонований проєкт відповідає реальним потребам в Україні.

Під час оцінювання заявок враховуватимуть відповідність місцевим потребам, інноваційність рішення, його економічну життєздатність, а також можливості подальшого поширення та масштабування.

Окремим критерієм є передача швейцарських технологій або експертних знань, які можна використати для відновлення та модернізації української інфраструктури.

Як подати заявку

Для участі необхідно підготувати проєктну пропозицію відповідно до вимог платформи REPIC.

Детальні умови фінансування, критерії відбору та порядок подання заявок оприлюднені на офіційному сайті REPIC.

REPIC — швейцарська міжвідомча платформа, яку підтримують чотири федеральні відомства Швейцарії: SECO, SDC, SFOE та FOEN. Її діяльність спрямована на поширення інноваційних технологій і досвіду у сфері відновлюваної енергетики та ефективного використання ресурсів.

Нагадаємо, у червні 2026 року Швейцарія оголосила конкурс проєктів для відновлення України із загальним бюджетом 50 млн швейцарських франків. Серед пріоритетних напрямів були відновлювана енергетика, промисловість, будівництво та інші сфери економіки. Цей конкурс є окремою програмою підтримки.