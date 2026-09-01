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Світ втрачатиме $450 млрд щороку через стихійні лиха: страхування не покриє і половини

Лісові пожежі
Світ втрачатиме $450 млрд щороку через стихійні лиха

Світові економічні збитки від природних катастроф досягнуть приблизно 450 мільярдів доларів у середньому за рік. Водночас понад половину цих втрат не покривають страхові компанії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

За оцінками аналітиків, близько 62% глобальних втрат від стихійних лих залишаються незастрахованими. У результаті власники житла, бізнес та уряди щороку зазнають незастрахованих збитків на суму майже $279 млрд, а в роки з масштабними катаклізмами ця цифра є значно вищою.

Причини зростання втрат і політика страховиків

Збільшення фінансових втрат спричинене зміною клімату, швидкою урбанізацією та здорожчанням будівництва житла:

  • Зростання глобальних витрат: глобальні застраховані збитки шостий рік поспіль перевищують позначку у $100 млрд на тлі масштабних лісових пожеж і сильних штормів;
  • Виключення ризиків із полісів: страхові компанії масово переглядають умови договорів, виключаючи зі стандартних полісів захист від повеней, штормів та ремонт пошкоджених дахів;
  • Вихід із небезпечних регіонів: великі страховики, зокрема State Farm та AIG, відмовляються продовжувати поліси для десятків тисяч будинків у Каліфорнії та на узбережжі Флориди, щоб скоротити власні ризики та зберегти прибутковість;
  • Низьке покриття в країнах, що розвиваються: наприклад, під час землетрусу в М'янмі в березні 2025 року збитки становили $12 млрд, з яких страховики компенсували менше ніж $100 млн.

У результаті масового виходу приватних страховиків із ризикованих зон фінансовий тягар дедалі більше перекладається на державні програми допомоги, платників податків та безпосередньо постраждалих власників нерухомості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збитки від лісових пожеж у Європі вже перевищили €3 млрд. Масштабні займання у Франції, Іспанії, Португалії, Греції та Румунії завдали шкоди, яка значно перевищує середньорічні показники для всього Євросоюзу.

Автор:
Максим Кольц

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