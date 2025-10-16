"Той, хто оживив Бесарабку не лише кавою, але й піцою". Як згадують ресторатора Ігоря Сухомлина

Український ресторатор Ігор Сухомлин, відомий за такими проєктами, як Mimosa Brooklyn Pizza, "Чашка", "Балувана Галя", помер 14 жовтня у віці 53 років у Німеччині. Про його смерть повідомила дружина Христина, зазначивши, що він боровся з важкою хворобою.

Delo.ua зібрало дописи підприємців, колег та знайомих Ігоря Сухомлина у соцмережах.

Спогади про ресторатора

Андрій Федорів, засновник і CEO креативної інвестиційної компанії Fedoriv Group

Підприємець розповів, що познайомився з Сухомлином майже 20 років тому, коли той проєктував банківські відділення, а паралельно почали з'являтися його перші ресторани в Чернігові. Спочатку був партнером по бізнесу й колегою, а пізніше став "близькою, рідною душею".

"Мене тоді вразила твоя любов до кави. 2007 рік – а в тебе колекція з сотень чашок для еспресо. І сотні історій – звідки яка. Як роздобув. І ці офіціанти, з твоїх історій, які женуться за тобою, а ти біжиш від них із черговою чашкою в руках… Все так переплетено. Стільки спільних друзів, компаній, відряджень, спогадів, подій. Христина. Любов. Родина. Діти. Чашка, що на Бесарабці, тоді поруч із хаб. Моє перше побачення з Ярославою — саме там. Проєкти й мрії. Улюблені ресторани й Рестопрактики. Твоя фірмова іронія. Твоя глибина. Твій гедонізм. Уміння об’єднувати й закохувати, ділитися й пригощати. Так весело, легко й тепло завжди було поруч з тобою. Ігор… Ми не договорили… Плачу. Люблю", – написав Федорів.

Тата Кеплер, українська громадська діячка, продюсерка, рестораторка, волонтерка

За її словами, протягом багатьох місяців Ігор Сухомлин "тихо, без тегів" донатив на різні запити – "просто раз на місяць передавав гроші".

"Велику частину з них ми направили на підрозділ "На щиті", який вивозить полеглих. Ми змогли відремонтувати декілька машин і купити колеса. Ми купували ліки і одні з перших антибіотиків для поранених… Ігор завжди був світлом в будь-якому мороці, з найкращим всім до чого торкався. Тебе назавжди буде не вистачати", – поділилася Кеплер.

Дана Юрович, засновниця гастрономічного проєкту "Кіфлик"

"Велика Людина. Наставник і приклад. Вірив в людей, коли вони самі вже в себе не вірили і цим зцілював. Світла в світі стає все менше. Назавжди залишишся в своїх проєктах, незабутній атмосфері і смаку твоїх закладів. Назавжди, Сух. Ще побачимось. Я ще тобі напишу якийсь рендомний запит, з якого ти будеш тягнути прикол ще декілька років, ми ще випʼємо разом кави і зʼїмо найкращу піцу в світі", – написала вона в соцмережах.

Сергій Клімов, ресторатор і амбасадор українських вин

"Пішов з життя Ігор Сухомлин. Досі не можу повірити в це. Легенда ресторанного бізнесу України. Той, хто стояв у витоків третьої хвилі кави зі своєю Чашкою, яка захлестнула всю країну. Той, хто оживив Бесарабку не лише кавою, але й піцою в Мімозі, сушиками в Пусікеті і не тільки", – розповів Клімов.

Він додав, що Сухомлин був візіонером, наставником, людиною з надзвичайним почуттям гумору і успішним бізнесменом.

"Якось ми з командою шукали напрямки розвитку Like a Local’s, і на зустрічі в Мімозі Ігор сказав золоті слова, які мені дуже відгукнулися, – "Качай те, що качається". Ці слова досі являються орієнтиром для мене, коли гублюся в шумі навколо", – написав підприємець.

Владислав Савенок, чернігівський журналіст, письменник

"Ігор Сухомлин залишився в моїй пам'яті таким, як тоді, у сонячний день 6 березня 2011 року за вікном "Шарлотки", – йдеться в його дописі.

Ігор Сухомлин у 2011 році. Фото: Владислав Савенок / Facebook

Тетяна Кремінь, художниця

"Ігор Сухомлин був одним з тих людей, хто сформували атмосферу району Бессарабки в Києві. Він був дуже справжній, щиро шкода, що пішов", – так вона згадує ресторатора.

Катерина Панченко, рестораторка

"Пішла не просто людина… Пішла епоха", – йдеться в її дописі.

Дмитро Федоренко, маркетолог і підприємець

"Ти був один з тих, хто міг одним оком, глянувши в створений після "Рестопрактик" бізнес-план ресторану, заявити: "Це усе не має значення, друзі. Просто, коли відкриєте ресторан, не кидайте свої працюючі бізнеси. У вас завжди має бути можливість взяти гроші в касі, бо гостю ваші проблеми не цікаві. Він приходить до вас, щоб за гроші забути про свої". А ще, коли ми в компанії колесили по околицях вільного від стереотипів Сіджаса, ти навчив мене пити червоний вермут і жити життя тут і зараз. Тож відкрий їм там, на небі, нарешті той "Мойва і синовья". Не стримуй себе", – написав він в соцмережах.

Ігор Сухомлин: життя і бізнес

Ігор Сухомлин народився у Чернігові в 1972 році. Мав економічну освіту (ступінь MBA). Був одружений, виховував двох синів і доньку.

Свій трудовий шлях розпочав із робітничих професій, працюючи двірником, сторожем і токарем. На початку 1990-х років він займався театральною діяльністю: був актором та організатором вистав у молодіжному театрі. У 1995 році Ігор Сухомлин заснував власне рекламне агентство. У 2002 році цей бізнес був переведений із Чернігова до Києва.

Ресторанну діяльність Сухомлин розпочав у 2007 році. Разом із партнерами він відкрив ресторан "Велюров" і перший паб Varenik's. Наступні знакові проєкти:

2009 рік: міська кондитерська "Шарлотка".

2011 рік: кав'ярня "Чашка" (перші дві — у Чернігові, згодом — у Києві).

Загалом Ігор Сухомлин був причетний до відкриття багатьох закладів у Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові. До його найвідоміших активів належали:

піцерія Mimosa Brooklyn Pizza;

варенична "Балувана Галя";

хінкальна "Буба".

Сухомлина називають людиною, яка зробила столичну Бесарабку кращою, завдяки його внеску у розвиток ресторанної культури в районі Бесарабського ринку. У 2012 році він відкрив кав'ярню "Чашка Espresso Bar", яка стала одним із перших і найвпливовіших закладів "третьої кавової хвилі" в столиці. Пізніше, у 2017 році, він разом із партнерами запустив Mimosa Brooklyn Pizza на сусідній вулиці Басейній. Обидва проєкти привернули до району нову аудиторію.

Ігор Сухомлин зареєстрував торговельну марку "Балувана Галя" у грудні 2007 року, задовго до відкриття першого закладу (2011 рік, Чернігів). Пізніше, у 2019 році, виник конфлікт, коли Сухомлин дізнався про відкриття в Луцьку магазину заморожених продуктів під назвою "Галя Балувана". Після першого судового позову, у 2021 році, сторони досягли компромісу: було укладено угоду, яка дозволяла власникам "Галі Балуваної" (Володимир Матвійчук та подружжя Теліги) використовувати бренд винятково для 30-го класу МКТП (заморожені напівфабрикати).

Однак, за словами Сухомлина, після зростання популярності "Галя Балувана" почала порушувати умови договору та розширювати межі дозволеного. Переговори щодо врегулювання конфлікту припинилися після того, як співвласник Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти з "Галі Балуваної" та зосередитися на власних брендах (Multi Cook, GABAR, MultiBar), розповідав він.

У 2024 році Ігор Сухомлин, спільно з українським фудтех-стартапом Choice, запустив медіа "Майонез". Цей ресурс, створений на основі попереднього досвіду співпраці, призначений для професійної спільноти рестораторів.