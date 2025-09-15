Трамп знову переніс кінцевий термін продажу або закриття TikTok в США

Адміністрація президента США Дональда Трампа вчетверте продовжить термін для китайської компанії ByteDance, власника популярного застосунку TikTok, щодо продажу її американських активів або припинення діяльності в США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Агенство нагадує, що початковий термін для продажу активів TikTok був встановлений на 19 січня 2025 року. Після цього Трамп кілька разів відтерміновував повну заборону додатку в США. Він уже втретє продовжив дедлайн для продажу TikTok до 17 вересня.

Попри те, що минулого місяця президент США заявив про переговори з американськими інвесторами, які готові придбати TikTok, конкретної відповіді щодо продажу соціальної платформи Трамп досі не дав.

"Ми зараз ведемо переговори щодо TikTok. Ми можемо дозволити йому зникнути, а можемо і не дозволити, я не знаю, це залежить від Китаю", - заявляв очільник Білого дому.

Також Трамп заявляв, що знайшов потенційного покупця для американського сегмента платформи TikTok, якою зараз володіє китайська компанія ByteDance. За його словами, йдеться про групу "дуже заможних людей". Але для угоди потрібне схвалення Китаю.

У неділю, 14 вересня, в Іспанії міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір розпочали переговори з віцепрем’єром Китаю Хе Ліфенгом та головним переговорником Лі Ченгангом. За словами джерела, тема TikTok обговорюється, але угоди до 17 вересня не слід очікувати.

Як повідомив співрозмовник видання, тому кінцевий термін продажу або закриття TikTok в США знову продовжать.

Заборона TikTok у США

Зазначимо, що спроби влади США обмежити TikTok тривають вже декілька років. У 2020 році президент Трамп намагався заборонити завантаження цього додатку, але наступний президент Джозеф Байден скасував це рішення у 2021 році. А у 2022 році Байден підписав закон, який забороняє використання TikTok на державних пристроях.

Штат Монтана пішов далі, вирішивши повністю заборонити роботу TikTok на своїй території. Закон мав набути чинності з січня 2024 року, але в грудні був скасований в судовому порядку: суддя погодився з позицією представників TikTok, дійшовши висновку, що заборона порушує Конституцію США та є перевищенням повноважень влади штату.

В квітні Конгрес США прийняв закон, який вимагає від ByteDance продажу TikTok до січня 2025 року під загрозою його заборони. Приводом для цього стали побоювання щодо національної безпеки та впливу китайського уряду на платформу. Китайська компанія оскаржила це рішення в суді, заявляючи при цьому про неможливість такого продажу “ні комерційно, ні технологічно, ні юридично”.

17 січня 2025 року Верховний суд США одноголосно підтримав цей закон. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова, а ризики для національної безпеки, пов'язані з зв'язками TikTok з Китаєм, переважають ці побоювання.

Нагадаємо, у квітні попри досягнення попередньої згоди між адміністрацією Дональда Трампа та китайським власником TikTok — компанією ByteDance, угода про передачу контролю над додатком американським інвесторам зірвалася.