Трамп снова перенес конечный срок продажи или закрытия TikTok в США

Администрация президента США Дональда Трампа в четвертый раз продлит срок для китайской компании ByteDance, владельца популярного приложения TikTok, по продаже ее американских активов или прекращению деятельности в США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters с ссылкой на собственные источники.

Агентство напоминает, что первоначальный срок продажи активов TikTok был установлен на 19 января 2025 года. После этого Трамп несколько раз откладывал полный запрет на приложение в США. Он уже третий раз продлил дедлайн для продажи TikTok до 17 сентября.

Несмотря на то, что в прошлом месяце президент США заявил о переговорах с американскими инвесторами, готовыми приобрести TikTok, конкретного ответа на продажу социальной платформы Трамп до сих пор не дал.

"Мы сейчас ведем переговоры по TikTok. Мы можем позволить ему исчезнуть, а можем и не позволить, я не знаю, это зависит от Китая", - заявлял глава Белого дома.

Также Трамп заявлял, что нашел потенциального покупателя для американского сегмента платформы TikTok, которой сейчас владеет китайская компания ByteDance. По его словам, речь идет о группе "очень богатых людей". Но для сделки нужно одобрение Китая.

В воскресенье, 14 сентября, в Испании министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир начали переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифенгом и главным переговорщиком Ли Ченгангом. По словам источника, тема TikTok обсуждается, но соглашения до 17 сентября не следует ожидать.

Как сообщил собеседник издания, поэтому конечный срок продаж или закрытие TikTok в США снова продлят.

Запрет TikTok в США

Отметим, что попытки властей США ограничить TikTok продолжаются уже несколько лет. В 2020 году президент Трамп пытался запретить загрузку этого приложения, но следующий президент Джозеф Байден отменил это решение в 2021 году. А в 2022 году Байден подписал закон, запрещающий использование TikTok на государственных устройствах.

Штат Монтана пошел дальше, решив полностью запретить работу TikTok на своей территории. Закон должен вступить в силу с января 2024 года, но в декабре был отменен в судебном порядке: судья согласился с позицией представителей TikTok, придя к выводу, что запрет нарушает Конституцию США и является превышением полномочий властей штата.

В апреле Конгресс США принял закон, требующий от ByteDance продаж TikTok до января 2025 года под угрозой его запрета. Поводом для этого стали опасения национальной безопасности и влияния китайского правительства на платформу. Китайская компания обжаловала это решение в суде, заявляя при этом о невозможности такой продажи "ни коммерчески, ни технологически, ни юридически".

17 января 2025 года Верховный суд США единогласно поддержал этот закон. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова, а риски национальной безопасности, связанные со связями TikTok с Китаем, преобладают опасения.

Напомним, в апреле, несмотря на достижение предварительного согласия между администрацией Дональда Трампа и китайским владельцем TikTok - компанией ByteDance, соглашение о передаче контроля за приложением американским инвесторам не удалось.