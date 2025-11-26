Запланована подія 2

У Бородянці встановлено перше модульне підземне укриття за 5,5 млн грн (ФОТО)

модульне підземне укриття у Бородянці
Модульне підземне укриття у Бородянці / Міністерство розвитку громад та територій України

На Київщині у центрі селища Бородянка встановлено перше модульне підземне укриття. Це сучасне і швидке рішення, яке пройшло випробування військовими, підтверджуючи свою надійність у реальних умовах. Вартість споруди становить 5,5 млн грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Планується встановити ще п’ять таких споруд на території Бородянки поруч з адміністративними, соціальними та житловими об’єктами.

Характеристики укриття

Споруда встановлена під землею, має основний та аварійний виходи і забезпечує комплексний захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.

Модульне підземне укриття у Бородянці
Модульне підземне укриття у Бородянці / Міністерство розвитку громад та територій України

Модульне укриття розраховане на 48 осіб. Воно повністю відповідає стандартам інклюзії, обладнане пандусом, підйомником та автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги.

Внутрішнє обладнання включає:

  • системи опалення, вентиляції, водопостачання та водовідведення; 
  • пожежну сигналізацію; 
  • автономне енергоживлення (на базі залізофосфатних акумуляторів та генератора); 
  • два приміщення для перебування людей, санвузол, кілька тамбурів та місця для сидіння.
Модульне підземне укриття у Бородянці
Модульне підземне укриття у Бородянці / Міністерство розвитку громад та територій України

Монтаж тривав менше місяця (від 21 серпня до 10 вересня 2025 року). У майбутньому проєкт буде розширено на прифронтові території, де час підльоту ракет є критично коротким.

Раніше повідомлялося про те, що у Києві планують встановити 500 мобільних укриттів для підвищення безпеки громадян. Визначення місць розташування та потреб у таких укриттях доручено районним державним адміністраціям. 

Автор:
Тетяна Ковальчук