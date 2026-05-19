У Європарламенті наголосили на важливості металургії для стійкості України

Металургійна галузь має ключове значення для здатності України виграти війну проти РФ.

Як пише Delo.ua, про це заявила заступниця голови Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Карін Карлсбро 18 травня під час дебатів у Європарламенті щодо нового режиму торгівлі сталлю з іншими країнами.

Вона зазначила, що наразі Україна звільнена від дії чинного захисного режиму (safeguard) торгівлі сталлю в ЄС, і цей виняток має діяти до літа 2028 року. Водночас нові торговельні заходи Єврокомісії передбачають застосування окремої тарифної квоти для України, під час розподілу якої враховуватимуть "особливі проблеми безпеки" країни.

"Металургійна галузь є принципово важливою для здатності України виграти війну проти РФ. Сьогодні я хочу прояснити, про що ми (європарламентарі – ред.) домовилися щодо тарифних квот для України, і її особливий статус має дотримуватися. Ми маємо розглядати Україну як майбутнього члена та стратегічного партнера ЄС, а не як загрозу", – наголосила Карлсбро.

Під час виступу євродепутатка також нагадала, що українська металургія залишається однією зі стратегічних цілей російських атак.

Вона розповіла, що минулого тижня відвідала металургійні підприємства у Кривому Розі, Дніпрі та Кам’янському.

"Після повномасштабного вторгнення низка виробничих потужностей або розташовані на окупованих територіях, або були повністю знищені. Решта підприємств стикається з величезними витратами. Той факт, що українська металургія, попри всі труднощі, змогла функціонувати за цих обставин, має бути заохочений, а не покараний", – констатувала заступниця голови Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту.

Візит Карлсбро на "Інтерпайп Сталь" і реакція компанії на можливі обмеження

Під час візиту Карін Карлсбро побувала на підприємстві "Інтерпайп Сталь" – електросталеплавильному комплексі "Інтерпайпу", повідомила пресслужба компанії.

Генеральний директор Лука Занотті та GR-директорка Наталія Сидорук представили повний цикл "зеленого" виробництва сталі.

Карін Карлсбро відвідала "Інтерпайп Сталь" минулого тижня. Фото: "Інтерпайп"

У компанії нагадали, що вже з 1 липня українські металурги можуть зіткнутися з новими обмеженнями на постачання продукції до Європи, негативний ефект від яких буде співставним із втратою сталевих потужностей у 2022 році.

"Неможливість реалізовувати металопродукцію зумовить скорочення виробництва на метзаводах, що створить негативний мультиплікативний ефект та завдасть удару по економіці України та населенню, в першу чергу, в прифронтових регіонах", – йдеться у повідомленні.

Окрім торговельних обмежень, в "Інтерпайпі" також звернули увагу на проблеми, пов’язані із запровадженням механізму CBAM – "вуглецевого" податку ЄС. У компанії заявили, що через особливості його застосування вже втрачають клієнтів.

"Під час візиту Карін Карлсбро побачила, що "Інтерпайп Сталь" вже максимально відповідає філософії Green Deal та найжорсткішим екологічним євровимогам, тому "Інтерпайп" був абсолютно штучно позбавлений тих переваг, які вдалося досягти за рахунок найбільшої приватної екологічної інвестиції в промисловість вартістю майже $1 млрд", – констатували в компанії.

Раніше Європейський Союз оголосив, що з 1 липня скоротить квоту на імпорт сталі на 47% і накладатиме 50% тарифу на будь-які додаткові товари. За підрахунками Financial Times, це може позбавити Україну до 1 млрд євро експортної виручки. Українські чиновники в коментарі FT повідомили, що таке скорочення спричинить на близько 70% менше експорту в порівнянні з минулим роком.