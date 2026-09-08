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У Києві на два дні обмежать рух Набережним шосе: причина та схема
У Києві частково обмежать рух Набережним шосе в Печерському районі.
Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.
Обмеження руху в Києві
У Києві 9 та 10 вересня частково обмежать рух Набережним шосе в Печерському районі. Обмеження діятимуть із 8:00 до 20:00 на ділянці від Подолу в напрямку мосту Метро.
У цей час фахівці ремонтуватимуть дощову каналізацію. Рух транспорту організують однією смугою.
У разі несприятливих погодних умов графік робіт можуть змінити. Водіїв закликають врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.
Нагадаємо, у Києві з 28 серпня до 5 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Басейною та Бессарабським проїздом у Печерському районі.