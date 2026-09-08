У Києві на два дні обмежать рух Набережним шосе: причина та схема

У Києві частково обмежать рух Набережним шосе в Печерському районі.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху в Києві

У Києві 9 та 10 вересня частково обмежать рух Набережним шосе в Печерському районі. Обмеження діятимуть із 8:00 до 20:00 на ділянці від Подолу в напрямку мосту Метро.

У цей час фахівці ремонтуватимуть дощову каналізацію. Рух транспорту організують однією смугою.

У разі несприятливих погодних умов графік робіт можуть змінити. Водіїв закликають врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві з 28 серпня до 5 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Басейною та Бессарабським проїздом у Печерському районі.