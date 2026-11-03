У Коломойського остаточно забрали аеропорт у Дніпрі: рішення суду

Північний апеляційний господарський суд ухвалив рішення щодо повернення майнового комплексу аеропорту в Дніпрі у власність держави. Судді задовольнили позовні вимоги та розірвали договір приватизації, укладений ще у серпні 2009 року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву адвокатки Олени Доненко, яка вела цей судовий процес.

Згідно з рішенням у справі № 904/1247/24, суд розірвав договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа", укладений між Фондом державного майна України та ТОВ "Галтера".

Крім того, депозитарну установу зобов'язали списати з рахунку компанії "Галтера" 111 956 480 акцій підприємства (94,572% статутного капіталу) на користь держави в особі ФДМУ.

Колегія суддів розглянула апеляційні скарги Дніпровської міської ради, Фонду держмайна та ТОВ "Галтера", поставивши крапку в цьому процесі та розірвавши інвестиційну угоду. Наразі через воєнний стан і закритий повітряний простір польоти не відбуваються, проте повернення активів державі дозволить повноцінно управляти летовищем після відновлення миру.

Як розгорталася боротьба за аеропорт Дніпра

Державний майновий комплекс понад десять років використовувався у приватних інтересах олігарха Ігоря Коломойського. За даними журналістів, бізнесмен контролював летовище з 2009 року, самостійно вирішував питання допуску літаків і диктував ціни на квитки, через що міжнародні перевізники не могли вийти на цей напрямок.

У 2015 році уряд ухвалив рішення передати аеродром Міністерству оборони, а Фонд державного майна подав судовий позов про повернення комплексу державі.

Проте у 2020 році після тривалих судових перипетій Верховний Суд відмовився забирати майно в бізнесмена через відсутність у первинному договорі чіткої вказівки щодо сторони, якій належало передати активи.

Переломним етапом стало рішення суду від 16 вересня 2022 року, коли компанію "Галтера" позбавили права на експлуатацію летовища.

Фінальну крапку в цій суперечці поставили 7 лютого 2023 року, коли мерія Дніпра спільно з НАБУ остаточно відсудили аеропорт у Коломойського.