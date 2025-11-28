Запланована подія 2

У Львові запрацював новий McDonald’s із 85 робочими місцями: де знаходиться

Новий McDonald’s у Львові

28 листопада у Львові відкрився новий ресторан McDonald’s у торгово-розважальному центрі Victoria Gardens за адресою вул. Кульпарківська, 226-А. Відкриття нового ресторану створило 85 робочих місць для мешканців міста.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Що відомо про ресторан

У Львові відкрився новий ресторан McDonald’s у зоні фудкортів ТРЦ Victoria Gardens, найбільшого торгово-розважального центру на заході України. ТРЦ розташований на перетині важливих транспортних шляхів і включає офісні приміщення та багаторівневий паркінг на близько 1500 автомобілів, підземна частина якого може слугувати укриттям під час повітряної тривоги.

Ресторан працюватиме щодня з 10:00 до 22:00. Відвідувачі зможуть робити замовлення за допомогою терміналів самообслуговування або скористатися сервісом доставки "МакДелівер".

Через особливості графіку роботи заклад пропонуватиме лише позиції основного меню, без сніданків.

З відкриттям нового ресторану компанія створила 85 робочих місць, надавши львів’янам можливість офіційного працевлаштування та кар’єрного розвитку, зокрема для молоді від 16 років. 

Про McDonald’s в Україні  

Компанія McDonald’s є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування й налічує понад 40 000 закладів у більш ніж 120 країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів. Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа McDonald’s. 24 травня 1997 року поруч зі станцією метро "Лук’янівська" в Києві відкрився перший заклад мережі у країні.  

Нагадаємо, 22 жовтня мережа McDonald's відкрила 50-й ресторан у Києві. Новий заклад розташований за адресою проспект Берестейський, 32, 2Г, поруч із головним входом до Київського зоопарку

