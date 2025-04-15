У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що зміниться з 1 травня

У Збройних силах України (ЗСУ) розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП). Вже з 1 травня передбачено скорочення терміну підготовки військовослужбовців до одного місяця замість 45 діб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення", — повідомили у Генштабі ЗСУ. Відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським.

За новими правилами зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в:

частинах забезпечення;

підрозділах охорони;

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;

вищих військових навчальних закладах;

навчальних центрах;

медичних підрозділах;

підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

У Генштабі зазначили, що зміни стосуватимуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві та згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) мають проходити службу виключно в тилових частинах.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".