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У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що зміниться з 1 травня
У Збройних силах України (ЗСУ) розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП). Вже з 1 травня передбачено скорочення терміну підготовки військовослужбовців до одного місяця замість 45 діб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення", — повідомили у Генштабі ЗСУ. Відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським.
За новими правилами зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в:
- частинах забезпечення;
- підрозділах охорони;
- територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки;
- вищих військових навчальних закладах;
- навчальних центрах;
- медичних підрозділах;
- підрозділах логістики, зв’язку та охорони.
Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:
- скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
- зниження рівня фізичних навантажень;
- формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).
У Генштабі зазначили, що зміни стосуватимуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.
Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві та згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) мають проходити службу виключно в тилових частинах.
Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".