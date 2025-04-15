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У ЗСУ оновили програму базової загальної військової підготовки: що зміниться з 1 травня

військовослужбовець ЗСУ
В Україні оновили програму БЗВП. / Генштаб ЗСУ

У Збройних силах України (ЗСУ) розроблено зміни до програми базової загальної військової підготовки (БЗВП). Вже з 1 травня передбачено скорочення терміну підготовки військовослужбовців до одного місяця замість 45 діб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Метою змін є впорядкування програми підготовки, зниження її інтенсивності для відповідної категорії військовослужбовців, з урахуванням рекомендацій Уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей, а також доукомплектування підрозділів забезпечення", — повідомили у Генштабі ЗСУ. Відповідне рішення ухвалено головнокомандувачем Збройних сил України генералом Олександром Сирським.

За новими правилами зменшать навантаження на військовослужбовців, придатних до служби в:

  • частинах забезпечення; 
  • підрозділах охорони; 
  • територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки; 
  • вищих військових навчальних закладах; 
  • навчальних центрах; 
  • медичних підрозділах; 
  • підрозділах логістики, зв’язку та охорони.

Починаючи з 1 травня, зазначені категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП за оновленою програмою, яка передбачає:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб); 
  • зниження рівня фізичних навантажень; 
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

У Генштабі зазначили, що зміни стосуватимуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Ідеться саме про колишню категорію "обмежено придатних", які відповідно до змін у законодавстві та згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) мають проходити службу виключно в тилових частинах.

Нагадаємо, 15 квітня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Автор:
Тетяна Ковальчук