Угорщина програла суд в ЄС про використання заморожених російських активів для допомоги Україні

9 вересня Суд Європейського Союзу (Суд Справедливості ЄС) відхилив позов Угорщини проти рішення ЄС використовувати непередбачені прибутки від заморожених активів російського центрального банку для фінансування допомоги Україні.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Угорщина подала позов у 2024 році. Вона оскаржувала рішення щодо використання заморожених російських активів та доходів від них для військової допомоги Україні.

Чому суд не розглядав позов

Суд зазначив, що Угорщина утрималася під час голосування за рішення про надання Україні допомоги коштом доходів від заморожених російських активів. Після цього комітет Європейського фонду миру вирішив, що Угорщина не повинна брати участь у прийнятті рішення щодо використання цих коштів.

У рішенні суду йдеться, що комітет ухвалював політичне рішення в межах Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС (CFSP). Воно визначало, на які цілі спрямувати кошти та яке військове обладнання придбати для ЗСУ.

"Оскаржуване рішення містило політичний або стратегічний вибір у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС", — зазначив Суд ЄС.

Через це суд дійшов висновку, що не може розглядати оскарження такого рішення.

Правова позиція

Також суд зазначив, що оскаржуване рішення містило політичний або стратегічний вибір у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС (CFSP). Вибір полягав у тому, що рішення визначало розподіл та конкретний розподіл коштів на фінансування придбання обладнання військового характеру, призначеного для Збройних Сил України, а також обрало захід допомоги, на який ці кошти мали бути виділені.

Нагадаємо, Україна наполягає на відновленні дискусії щодо повного використання заморожених активів РФ і вже передала ЄС конкретну пропозицію щодо створення спеціального механізму.