Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за весь час її дії.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Отримане фінансування спрямують на підтримку фінансової стабільності держави та покриття пріоритетних бюджетних потреб в умовах повномасштабної війни.

З урахуванням нового траншу загальний обсяг коштів, які Україна отримала за програмою Ukraine Facility у 2026 році, становить 13,57 млрд євро.

За яких умов Україна отримала фінансування

Надходження коштів стало можливим після виконання Україною понад 20 заходів, передбачених Планом України в межах програми.

Попри повномасштабну війну, держава продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання та реалізовувати реформи, необхідні для просування до членства в Європейському Союзі.

В українському уряді подякували президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС за фінансову підтримку й ухвалені рішення, які допомагають Україні зберігати економічну стійкість.

Нагадаємо, 16 листопада Рада ЄС схвалила виплату Україні трохи менше €8 млрд у межах Ukraine Facility. Це найбільший окремий платіж Києву, здійснений ЄС за цією програмою.