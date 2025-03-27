Українці кинулися купувати онлайн квитки "Укрзалізниці": можуть бути збої

Вже понад 12 тисяч квитків придбано у застосунку “Укрзалізниці” після відновлення онлайн-систем, які були недоступні 89 годин через масштабну кібератаку на IT-інфраструктуру компанії.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

В компанії попереджають про те, що оскільки зранку фіксуються пікові навантаження на систему, можуть виникати збої у роботі застосунку та сайту продажу квитків.

Тому в "Укрзалізниці" просять пасажирів користуватись наразі застосунком, передовсім, якщо є потреба в терміновій подорожі.

Зазначається, що робота над відновлення IT-інфраструктури "Укрзалізниці" триває.

Повідомляється, що вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом.

В УЗ звертають увагу, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира.

Для посадки в поїзд також можна використати скриншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків - просто показати на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Масштабний збій у роботі "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ввечері 23 березня онлайн-системи “Укрзалізниці” зазнали масштабної тергетованої кібератаки.

24 березня на Центральному залізничному вокзалі Києва подвоїли кількість відчинених кас. Таке рішення ухвалили на тлі технічного збою, що вплинув на онлайн-продаж квитків.

Крім того, у компанії радять зберігати паперовий квиток, адже запустили низку "компліментів" від залізниці та партнерів на знак вибачень за незручності, які виникли внаслідок кібератаки.