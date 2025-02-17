"Укрпошта" посіла 40-е місце у рейтингу світових пошт: Смілянський розповів про покращення за рік

Україна зайняла 40-е місце в загальному рейтингу Всесвітнього поштового союзу за результатами 2024 року. "Укрпошта" опинилася між поштами Індії (39) та Болгарії (41).

Рейтинг очолила Німеччина. До першої десятки також увійшли Швейцарія, Японія, США, Франція, Нідерланди, Австралія, Велика Британія, Австрія та Швеція.

Чехія зайняла 30-е місце, Словаччина — 29-е, Польща — 24-е, Угорщина — 20-е, Туреччина —19-е.

Своєю чергою генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив, що Україна піднялася у зазначеному рейтингу до восьмого рівня. Такий стрибок включив "Укрпошту" в перелік країн з найбільшим покращенням за багатьма показниками.

"Отримати світове визнання нашої роботи — це лише на одну сходинку менш приємно, ніж визнання покращення якості нашими клієнтами", — зазначив Смілянський.

За його даними, у світовому рейтингу Всесвітнього поштового союзу 2024 року, серед 192 пошт світу, "Укрпошта" досягла восьмого рівня з 72,7 балами зі 100. Усього є десять рівнів поштового розвитку. Рік тому підприємство отримало шостий рівень із балом 51,3.

Такий стрибок включив "Укрпошту" в перелік країн з найбільшим покращенням рік до року. Це найкращий показник розвитку серед усіх країн СНД, попри всі чималі в них інвестиції та субсидії.

Рейтинг від 8 до 10 — це оцінка кращих пошт світу, зокрема рейтинг 8 — це пошти, які надають громадянам комплексну продуктову пропозицію, що дозволяє країні досягати економічного розвитку.

Суттєво зросли наступні показники "Укрпошти":

надійність (якість та швидкість доставки) — з 82,6 до 91,0;

адаптивність до реалій сьогодення — вдвічі, з 9,9 до 21,9;

стійкість (до шокових подій у країні) — з 78,1 до 85,4.

Нагадаємо, "Укрпошта" вдвічі знизила тарифи на відправлення до США. У межах сервісу прискореної доставки EMS економія на відправленні вагою 20 кг складе майже $100, а на 30 кг — $145.