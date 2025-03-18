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Кабмін виділив 207 млн грн гранту від Світового банку на реформу медичної сфери

уряд, кабмін, грант.
Уряд приділяє особливу увагу розвитку сфери охорони здоров'я. / Урядовий портал.

Уряд ухвалив рішення щодо виділення 207 млн грн гранту від Світового банку на проект трансформації медичної сфери в Україні.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. 

Куди спрямують кошти 

Уряд приділяє особливу увагу розвитку сфери охорони здоров'я, зокрема, надаючи пріоритет відновленню медичних закладів, що є важливим кроком у покращенні якості медичних послуг та зміцненні системи охорони здоров'я країни.

Кошти будуть спрямовані на: 

  • інвестиції у зміцнення спроможності медичної системи України; 
  • впровадження цифрових технологій; 
  • підвищення ефективності управління.

В цілому, за словами прем’єр-міністра, у 2025 році урядом буде спрямовано десятки мільярдів гривень на відбудову держави. Він зазначив, що цього тижня прийнято рішення про виділення ще двох мільярдів гривень на програму житла для внутрішньо переміщених осіб. 

"Завдяки цим коштам більш ніж 1300 українських родин із числа ВПО зможуть придбати собі нові оселі",  — наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, відповідно до дослідження "Четверта швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA4), проведеного Світовим банком і Єврокомісією, вартість відновлення української системи охорони здоров'я складає $19,4 млрд.

Автор:
Ольга Опенько