Уряд виділив 272,5 млн грн регіонам для створення безпечних умов у школах – Шмигаль

Кабінет Міністрів України розподілив 272,5 млн грн субвенції місцевим бюджетам для облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Фінансування отримають громади двадцяти однієї області та Київ. Кошти мають бути спрямовані на реалізацію проєктів, які забезпечать школярів захищеним та комфортним освітнім середовищем.

"Очікуємо від регіонів та громад ефективного використання цих коштів. Наша спільна мета — захистити кожну дитину, створити комфортне освітнє середовище, дати дітям простір для отримання знань, соціалізації і розвитку", — заявив прем’єр-міністра Денис Шмигаль.

У 2025 році спільно з громадами планується реалізувати 185 проєктів з будівництва укриттів у школах по всій Україні.

У межах комплексної політики “Школа офлайн” на цей рік передбачено понад 11 млрд грн державної підтримки на облаштування укриттів та ще понад 2 млрд грн — на закупівлю шкільних автобусів.

Додамо, у Сумах зведуть чотири підземні школи, таким чином в області їх буде одинадцять. Також у квітні повідомлялося, що у Харкові завершили будівництво ще двох підземних шкіл, будівництво ще трьох завершується у Кривому Розі.