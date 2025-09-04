Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд запускає будівництво нових водогонів у трьох областях: що відомо

водогін
Будівництво водогонів відбуватиметься за спрощеною процедурою / Агентство відновлення

Уряд визначив пріоритетні об’єкти для будівництва та відновлення мереж водопостачання. Нові водогони зведуть у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а вже розпочаті об’єкти завершать у Дніпропетровській та Миколаївській областях. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад і територій.

Експериментальний проєкт будівництва водогонів 

Уряд визначив перелік пріоритетних об’єктів для будівництва та відновлення мереж водопостачання. Серед них — зведення нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а також завершення вже розпочатих проєктів у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Будівництво здійснюватиметься за спрощеною процедурою в рамках експериментального проєкту, розробленого Агентством відновлення спільно з Міністерством розвитку громад та територій та затвердженого урядом.

Механізм експериментального проєкту передбачає не лише спрощення бюрократії, а й прискорене виділення фінансування, що дозволяє швидше розпочинати роботи та оперативно відновлювати водопостачання, забезпечуючи людей питною водою.

"Це рішення сприятиме оперативному запуску систем водопостачання у регіонах та створенню умов для повернення людей та відновлення нормального життя громад", - наголошує пресслужба.

Нагадаємо, на Миколаївщині розпочався фінальний етап запуску нового водогону. Протягом місяця тривала тестова прокачка води. В кінці серпня понад 5000 кубів води дійшли мережами до міста Миколаїв. Вперше з 2022 року жителі міста отримають доступ до прісної води у кранах.

Автор:
Ольга Опенько