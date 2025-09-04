Уряд запускає будівництво нових водогонів у трьох областях: що відомо

Уряд визначив пріоритетні об’єкти для будівництва та відновлення мереж водопостачання. Нові водогони зведуть у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а вже розпочаті об’єкти завершать у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад і територій.

Експериментальний проєкт будівництва водогонів

Уряд визначив перелік пріоритетних об’єктів для будівництва та відновлення мереж водопостачання. Серед них — зведення нових водогонів у Вінницькій, Одеській та Полтавській областях, а також завершення вже розпочатих проєктів у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Будівництво здійснюватиметься за спрощеною процедурою в рамках експериментального проєкту, розробленого Агентством відновлення спільно з Міністерством розвитку громад та територій та затвердженого урядом.

Механізм експериментального проєкту передбачає не лише спрощення бюрократії, а й прискорене виділення фінансування, що дозволяє швидше розпочинати роботи та оперативно відновлювати водопостачання, забезпечуючи людей питною водою.

"Це рішення сприятиме оперативному запуску систем водопостачання у регіонах та створенню умов для повернення людей та відновлення нормального життя громад", - наголошує пресслужба.

Нагадаємо, на Миколаївщині розпочався фінальний етап запуску нового водогону. Протягом місяця тривала тестова прокачка води. В кінці серпня понад 5000 кубів води дійшли мережами до міста Миколаїв. Вперше з 2022 року жителі міста отримають доступ до прісної води у кранах.