Уряд змінив правила оприлюднення діяльності компаній із державною участю

Кабінет міністрів затвердив оновлений порядок оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств. Зміни стосуються підприємств, у яких держава володіє більш ніж половиною акцій, та спрямовані на підвищення прозорості управління державними активами.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Нові правила оприлюднення інформації від Кабміну

Документ стосується підприємств, у статутному капіталі яких держава володіє більш ніж 50% акцій (часток), а також товариств, де 50% і більше акцій належать компаніям, що на 100% є державними.

Згідно з постановою, буде чітко визначено періодичність і строки оприлюднення інформації про діяльність таких підприємств.

Підприємства тепер зобов’язані розміщувати на власних вебсайтах або на сайтах органів управління наступну інформацію:

перелік спеціальних обов’язків підприємства з вказанням їхньої мети, правових підстав та відповідних бюджетних відрахувань;

внутрішні документи, що регламентують роботу органів управління, систему внутрішнього контролю, управління ризиками, аудит, антикорупційну діяльність та механізми повідомлення про порушення;

звіти з питань управління;

щорічні звіти про досягнення встановлених цілей діяльності.

"Ми відкриваємо суспільству інформацію, доступ до якої був обмежений. Це новий рівень прозорості та відповідальності державних компаній — і важливий крок до довіри між державою, бізнесом і громадянами", — наголосила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Анна Артеменко.

До переліку підприємств, які не підпадають під ці вимоги, не увійдуть оператори об’єктів критичної інфраструктури, підприємства оборонно-промислового комплексу та ті, що належать до сфери управління Міноборони. Повний список таких винятків буде сформовано відповідними органами влади та подано на розгляд уряду.

