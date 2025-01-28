Уряд звільнив заступника Умєрова, звинуваченого у зриві оборонних закупівель

Кабінет міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони. Судячи з повідомлення представника уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, це було єдиним кадровим рішенням на засіданні 28 січня.

Нагадаємо, що 24 січня звільнення Кліменкова анонсував сам міністр Рустем Умєров, розгніваний провалом роботи держпідприємства "Агенція оборонних закупівель" із вчасного забезпечення фронту необхідним озброєнням в повному обсязі та перетворенням процесу оборонних закупівель "на Amazon, де кожен користувач може бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників".

Крім того, очільник Міноборони наголосив, що відомство відмовляється співпрацювати з директоркою ДП Мариною Безруковою, якій попри позицію міністерства було продовжено на рік термін контракту.

В свою чергу, з наглядової ради АОЗ було вирішено відкликати двох представників держави, які голосували за таке продовження, - директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута та ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира, який у наглядовій раді головує.

Замість Безрукової "Агенцію оборонних закупівель" погодився очолити нинішній гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов. Безрукова ж заявила, що позиція Умєрова, який жодних претензій їй особисто не висловлював, "виглядає як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству". Призначення ж Жумаділова, за її словами, буде порушенням "всіх можливих законів".

Ввечері 27 січня на конфлікт у Міноборони звернула увагу група послів країн "Великої сімки" (G7), які "рекомендували якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель".

Зазначимо, що Кліменков обіймав посаду заступника міністра з 5 жовтня 2023 року. До цього він з липня 2023 року був комерційним директором "Укртрансгазу", з 2022 року - першим заступником голови Фонду державного майна.

У 2013-2022 роках Кліменков працював у не існуючій вже авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (спочатку керівником відділу матеріально-технічного забезпечення флоту, а останні два роки - директором з інфраструктури та логістики), а у 2005-2012 роках - у дочірньому підприємстві шведського виробника телекомунікаційного обладнання Ericsson.