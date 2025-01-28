Кабмин уволил зама Умерова, обвиненного в срыве оборонных закупок

Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности замминистра обороны Судя по сообщению представителя правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, это было единственным кадровым решением на заседании 28 января.

Напомним, что 24 января увольнение Клименкова анонсировал сам министр Рустем Умеров, разгневанный провалом работы госпредприятия "Агентство оборонных закупок" по своевременному обеспечению фронта необходимым вооружением в полном объеме и превращением процесса оборонных закупок "в Amazon, где каждый пользователь может видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей".

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что ведомство отказывается сотрудничать с директором ГП Мариной Безруковой, которой, несмотря на позицию министерства, был продлен на год срок контракта.

В свою очередь, из наблюдательного совета АОЗ было решено отозвать двух представителей государства, голосовавших за такое продолжение, — директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута и экс-замминистра обороны Юрия Джигира, который в набсовете председательствует.

Вместо Безруковой "Агентство оборонных закупок" согласился возглавить нынешний гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов. Безрукова же заявила, что позиция Умерова, никаких претензий ей лично не выражавшего, "выглядит как попытка изнасиловать все реформы, анонсированные и обещанные обществу". Назначение же Жумадилова, по ее словам, будет нарушением "всех возможных законов".

Вечером 27 января на конфликт в Минобороны обратила внимание группа послов стран "Большой семерки" (G7), которые "рекомендовали как можно скорее разрешить ситуацию в АОЗ и сосредоточиться на продолжении оборонных закупок".

Отметим, что Клименков занимал должность замминистра с 5 октября 2023 года. До этого он с июля 2023 года был коммерческим директором "Укртрансгаза", с 2022 года – первым заместителем председателя Фонда государственного имущества.

В 2013-2022 годах Клименков работал в уже не существующей авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (сперва руководителем отдела материально-технического обеспечения флота, а последние два года — директором по инфраструктуре и логистике), а в 2005-2012 годах — в дочернем предприятии шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson.