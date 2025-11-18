Запланована подія 2

В "Метінвесті" розповіли про ризики та можливості для українського бізнесу у ЄС

GET Business Festival 2025
У керівництва ЄС є політична воля, щоб Україна стала членом ЄС, але перемовини про вступ будуть важкими, вважає Олександр Водовіз / Delo.ua

Європейський бізнес виступає проти того, щоб українські виробники виходили на ринок ЄС, а країни-члени намагаються захистити свій ринок від імпорту. Про це розповів голова офісу CEO групи "Метінвест" Олександр Водовіз під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.

"Європейці захищаються, європейці нас не хочуть. Це дуже великий міф, що нас чекають з розгорнутими обіймами. Вони розуміють, що якщо прийде наша аграрка, їхнім фермерам буде непереливки. Якщо прийде наша сталь, ми по собівартості також придушимо. Якщо прийде наша логістика, ми також виграємо",  сказав Водовіз.

Топменеджер нагадав про протести польских фермерів та перевізників, а також зауважив, що транскордонний тарифний механізм на викиди CBAM, який має почати діяти 1 січня 2026 року, перш за все спрямований, щоб закрити європейський ринок для виробників з інших країн.

При цьому, як зауважив Водовіз, у керівництва ЄС є політична воля, щоб Україна стала членом ЄС, але перемовини про вступ будуть важкими. Водночас вступ до Євросоюзу відкриє для українського бізнесу наймаржинальніший європейський ринок, а також доступ до західних капіталів.

Сільське господарство стане однією з ключових тем переговорів про вступ України до ЄС

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія серйозно ставиться до занепокоєнь громадян і урядів країн-членів щодо можливого впливу українського агросектору на європейський ринок.

"Я обізнана про занепокоєння громадян і урядів держав-членів, і з боку Єврокомісії ми ставимося до цих занепокоєнь дуже серйозно", – наголосила Кос.

За її словами, в інтересах ЄС – підтримати розвиток українського сільського господарства, щоб Україна могла не лише експортувати свою продукцію до Європи, а й виходити на ринки третіх країн. Також важливим завданням залишається наближення українського виробництва до європейських стандартів.

Автор:
Степан Крьока