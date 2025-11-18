В "Метінвесті" розповіли про ризики та можливості для українського бізнесу у ЄС

Європейський бізнес виступає проти того, щоб українські виробники виходили на ринок ЄС, а країни-члени намагаються захистити свій ринок від імпорту. Про це розповів голова офісу CEO групи "Метінвест" Олександр Водовіз під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua .

"Європейці захищаються, європейці нас не хочуть. Це дуже великий міф, що нас чекають з розгорнутими обіймами. Вони розуміють, що якщо прийде наша аграрка, їхнім фермерам буде непереливки. Якщо прийде наша сталь, ми по собівартості також придушимо. Якщо прийде наша логістика, ми також виграємо", – сказав Водовіз.

Топменеджер нагадав про протести польских фермерів та перевізників, а також зауважив, що транскордонний тарифний механізм на викиди CBAM, який має почати діяти 1 січня 2026 року, перш за все спрямований, щоб закрити європейський ринок для виробників з інших країн.

При цьому, як зауважив Водовіз, у керівництва ЄС є політична воля, щоб Україна стала членом ЄС, але перемовини про вступ будуть важкими. Водночас вступ до Євросоюзу відкриє для українського бізнесу наймаржинальніший європейський ринок, а також доступ до західних капіталів.

Сільське господарство стане однією з ключових тем переговорів про вступ України до ЄС

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Єврокомісія серйозно ставиться до занепокоєнь громадян і урядів країн-членів щодо можливого впливу українського агросектору на європейський ринок.

"Я обізнана про занепокоєння громадян і урядів держав-членів, і з боку Єврокомісії ми ставимося до цих занепокоєнь дуже серйозно", – наголосила Кос.

За її словами, в інтересах ЄС – підтримати розвиток українського сільського господарства, щоб Україна могла не лише експортувати свою продукцію до Європи, а й виходити на ринки третіх країн. Також важливим завданням залишається наближення українського виробництва до європейських стандартів.