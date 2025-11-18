Голова Агентства відновлення пояснив, чому хаос у ціноутворенні підриває відбудову, та назвав переваги цифровізації

Система ціноутворення у держбудівництві сама провокує корупційні скандали. Прозоре ціноутворення, цифрове проєктування, єдина експертиза та нова законодавча база є ключем до подолання хаосу й повернення довіри суспільства та партнерів.

Про це повідомив Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.

Цифровізація відновлення

Сухомлин зазначив, що не вірить у здатність окремої людини повністю контролювати процеси відновлення, адже корупційні скандали виникають через саму систему. За його словами, чинна модель ціноутворення у державних будівельних проєктах фактично провокує зловживання, що й підтверджують розслідування журналістів та дії правоохоронних органів.

Сухомлин вважає, що "ця система влаштовує всіх, окрім суспільства".

"Якщо взяти будівництво в сфері державних замовлень, то ми побачимо систему ціноутворення, яка передбачає підряднику прибуток 0,5 чи 1, чи 2 відсотка. Заробітну плату – 18–20 тис. гривень. І ми чесно віримо, що великі підрядники, які інвестують сотні євро чи доларів у виробництво та обладнання, поїдуть у прифронтові області? Де є ризик враження техніки та є загиблі співробітники – робити цю роботу? Звичайно, ні. Тому йде завищення на матеріалах, щоб виплатити людям зарплату і всі інші процеси, які ми потім спостерігаємо", – зазначив він.

Сухомлин пояснив, що через недосконалу систему ціноутворення правоохоронцям та журналістам дуже легко показати завищення вартості матеріалів у державних проєктах. Це, за його словами, підриває довіру до всього процесу відновлення та державних замовлень загалом.

Він наголосив, що ситуацію можна змінити лише шляхом реформування підходів і самої системи. Наразі вже підготовлено проєкт нової постанови про прозоре ціноутворення. Документ передбачає створення класифікатора та єдиної бази вартості матеріалів, яка застосовуватиметься для митниці, податкової та всіх учасників процесу відбудови.

Такий підхід, зазначає Сухомлин, дозволить чітко та об’єктивно визначати реальну ціну матеріалів і мінімізувати можливості для маніпуляцій.

"Чому це важливо? Тому що, якщо зайти в систему Prozorro, ми можемо побачити вартість цегли 7 гривень і 20 гривень, і це нічого не означає, бо немає, що це за матеріал і що це за цегла", – заявив він.

Сухомлин зазначив, що для відновлення довіри до процесу відбудови необхідно змінити підходи та перебудувати систему управління проєктами. На його думку, ключовими мають стати такі кроки:

Справедлива система ціноутворення. Перш за все потрібно впровадити прозоре та єдине ціноутворення на основі спільної бази матеріалів, що унеможливить маніпуляції та забезпечить об’єктивність вартості робіт.

Перш за все потрібно впровадити прозоре та єдине ціноутворення на основі спільної бази матеріалів, що унеможливить маніпуляції та забезпечить об’єктивність вартості робіт. Повна цифровізація процесу відновлення. Другим кроком має стати перехід на цифрове проєктування та цифрові інструменти управління будівництвом.

Другим кроком має стати перехід на цифрове проєктування та цифрові інструменти управління будівництвом. Електронні акти виконаних робіт. У парламенті вже зареєстровано відповідний законопроєкт, який пропонує впровадити електронні акти, що не можна підробити чи змінити.

У парламенті вже зареєстровано відповідний законопроєкт, який пропонує впровадити електронні акти, що не можна підробити чи змінити. Єдина державна цифрова експертиза. Сухомлин наголошує, що централізована цифрова експертиза стане фундаментом прозорості, дозволить уникнути дублювання перевірок і прибере можливості для тиску чи маніпуляцій під час проходження експертиз.

"У нас сьогодні підрядник виходить на тендер, і на експертизу до нього приходять правоохоронні органи й кажуть: у нас своя експертиза, у вас тут порушення. Потім приносять третю експертизу і кажуть: у нас експертиза краща", – розповів він.

Сухомлин додав, що впровадження таких цифрових систем в Україні дозволить уникнути маніпуляцій та забезпечить прозорість усіх процесів відновлення.

Він також підкреслив, що ключовим моментом є необхідність зміни законодавчої бази та відмови від традиційного бюджетного фінансування об’єктів відновлення. За його словами, нинішня система не передбачає проєктного фінансування: фінансування проєктів затримується через бюрократичні процедури і часто починається лише з квітня, що призводить до простою всіх робіт.

Він наголосив, що для відновлення довіри та ефективності процесу необхідно кардинально реформувати всю систему управління проєктами.

"Приклад – "Охматдит": до сих пір нічого не відновлено. Чому? … Ми вийшли на 762 дні відновлення, з яких 462 дні – це процедури. І потрібно це все змінювати, бо ніякого ефективного будівництва не буде. І не буде довіри з боку партнерів і суспільства", –підсумував він.

Нагадаємо, Сергій Сухомлин очолює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України понад рік – з 27 вересня 2024 року.