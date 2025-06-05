В Україні створять реєстр фармацевтів та посилять контроль за відпуском ліків

Усі фармацевти будуть включені до нового реєстру. Відповідно до оновлених ліцензійних умов, тепер кожна аптека повинна мати в штаті фармацевта, оскільки лише він має право відпускати рецептурні препарати.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише ThePharmaMedia, такі нововведення анонсував заступник голови Держлікслужби Геннадій Вовк під час свого виступу на конгресі "Аптеки світу-2025".

За його словами, Держлікслужба проаналізувала дані ЕСОЗ, з яких стало відомо, що 54% фармацевтів, які зареєстровані в цій системі, впродовж 2024 року, не погасили жодного електронного рецепта.

Він наголосив, що запровадження реєстру фармацевтів допоможе регулювати багато важливих питань, в тому числі й у плані відповідальності. Бо не має бути такого, щоб один і той же фармацевт одночасно погашав рецепт у різних областях , або такого, що за 2024 рік один фармацевт погасив 15 тисяч рецептів.

"Усі ми хочемо отримувати фармацевтичні послуги, і відпуск ліків має здійснюватися фармацевтами. Тому це одна з актуальних задач Держлікслужби", — сказав представник Держлікслужби

На запитання, чи буде такий реєстр публічним і доступним всім бажаючим, він повідомив: якщо запрацюють органи професійного самоврядування, і вони вважатимуть це за можливе й на те буде добра воля аптек, це може розглядатися.

Наразі закон про публічні дані вносить певні обмеження, тож головне, щоб такий реєстр був створений і з його даними могли працювати МОЗ та Держлікслужба.

Нагадаємо, що загальні витрати провідних вітчизняних фармацевтичних компаній на компенсації аптекам та дистриб’юторам після зниження відпускних цін на ліки з 1 березня перевищили 601,7 млн грн.