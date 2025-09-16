Запланована подія 2

В Україні удосконалили оцінку продовольчої безпеки за новими стандартами

Нова методика оцінки продовольчої безпеки в Україні / Freepik

Кабінет міністрів затвердив оновлену методику розрахунку індикаторів продовольчої безпеки. Документ передбачає сучасний уніфікований інструментарій для оцінки стану продовольчої безпеки, з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій ФАО.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужба Мінекономіки.

Нова методика оцінки продовольчої безпеки

Постанова "Про затвердження Методики розрахунку індикаторів продовольчої безпеки" була прийнята на урядовому засіданні.

Документ замінює методику, затверджену постановою КМУ від 5 грудня 2007 року № 1379, яка вже не відображає актуальних тенденцій на українському та світовому ринках.

Оновлена методика спрямована на гармонізацію українського законодавства та реалізацію Стратегії продовольчої безпеки України до 2027 року. Вона дозволяє створити єдиний інструментарій для оцінки стану продовольчої безпеки, враховуючи сучасні методології, зокрема рекомендації Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Нгаадаємо, Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Росія та Білорусь не змогли цього досягти, "хоча й дуже старалися".

Автор:
Ольга Опенько