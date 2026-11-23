За рік після скасування обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 22 років — зросла частка тих, хто планує виїхати. Якщо у 2025 році 23% мали намір виїхати з України, то у 2026 — 27% опитаних заявили про це. Водночас частка тих, хто не планує виїзд — залишається більшою.

Як пише Dilo, про це повідомляє OLX Робота, яка провела опитування серед роботодавців, аби з’ясувати, чи відображаються зміни у настроях молоді на їхньому бізнесі та на ринку праці загалом.

Кадровий дефіцит серед молодих працівників: динаміка за рік

За результатами опитування 2026 року, 50% респондентів відчули вплив нововведення на свій бізнес (у 2025 році так відповіли 56%). Не помітили змін — 28% (проти 34% у 2025 році). Натомість за рік суттєво зріс рівень невизначеності: якщо у 2025 році 9% респондентів було важко відповісти на це запитання, то у 2026 показник зріс до 22%.

Найчастіше вплив дозволу на виїзд юнакам 18-22 років проявляється у зростанні кількості звільнень молодих працівників — про це зазначили 48% опитаних роботодавців. Ще 45% заявили, що стало складніше знайти молодих працівників, або ж зменшилась кількість відгуків на вакансії (32%). Також респонденти відмітили погіршення якості кандидатів на стартові посади (25%) та зростання зарплатних очікувань серед молоді (20%).

Якщо порівняти відповіді роботодавців із намірами молоді, можна помітити певну різницю. Попри те, що 50% роботодавців відчули вплив нововведення, виїхати з України у 2026 році планують 27% опитаних юнаків віком від 18 до 22 років. Це показує, що зміни на ринку відбуваються постійно і не залежать лише від намірів молоді.

Для яких типів бізнесу вплив нововведення став найбільш відчутним

Відповідно до результатів опитування 2026 року, вплив дозволу на виїзд переважно зростає разом із розміром компанії. Так, якщо аналізувати відповіді роботодавців залежно від кількості співробітників у їхній компанії:

Компанії зі штатом 1-10 працівників — 51% респондентів цієї групи заявили, що відчули вплив нововведення;

Компанії зі штатом 11-50 працівників — 57% респондентів;

Компанії зі штатом 51-250 працівників — 56% ;

Компанії зі штатом понад 250 працівників — 60% .

Серед опитаних представників бізнесу більшість (40%) належать до галузі роздрібної торгівлі. На сферу надання послуг припадає 14%, на IT-сектор — 8%, виробництво товарів, будівництво та гуртова торгівля — по 7% на кожну з трьох сфер. Також в опитуванні брали участь роботодавці у галузі інформаційно-консультаційних послуг, транспорту та логістики, HoReCa, сільського господарства.

Чи змінює бізнес свої стратегії найму у 2026 році

Дослідження показало, що більшість роботодавців (38%) не змінювали свої підходи до найму після запровадження дозволу на виїзд для юнаків.

Однак частина все ж адаптується до змін на ринку праці, зокрема почали активніше залучати різні категорії населення. Найчастіше — старших кандидатів, про що зазначили 29% опитаних, які запроваджували адаптаційні заходи. Також почали активно наймати жінок (18%), фрилансерів, працівників на ремоуті або ж з інших регіонів (9%). Ще одним адаптаційним заходом стало внутрішнє навчання та програми утримання молоді, про що згадали 5% учасників опитування.

Водночас 9% серед усіх опитаних роботодавців розглядають повне або часткове припинення діяльності, ще 9% тимчасово заморозили розширення бізнесу. До скорочення вакансій та оптимізації структури штату вдалися лише 2% респондентів.

Аналітики констатують, що за рік після запровадження дозволу на виїзд для чоловіків віком 18-22 років український ринок праці продовжує змінюватися. Роботодавці відчувають його вплив, однак реагують по-різному. Деякі компанії розширюють коло потенційних кандидатів та вводять програми для утримання молоді. Натомість інші оптимізують структуру штату або тимчасово призупиняють діяльність через кадрові труднощі.

Нагадаємо, раніше українські компанії почали змінювати правила найму через дефіцит працівників. Зокрема, у 2026 році 30% опитаних роботодавців підвищили зарплати на 11–22%, тоді як торік найпоширенішим було зростання оплати праці до 10%.