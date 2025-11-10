Радник Зеленського про "відмивання" $100 млн в енергетиці: Для всіх причетних має бути невідворотність покарання

В Офісі президента України прокоментували розслідування корупційної схеми в енергетиці, через яку було "відмито" 100 млн доларів, і заявили про необхідність невідворотності покарання для всіх причетних.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на повідомлення радника президента України з комунікацій Дмитра Литвина.

"Очевидно, що має бути невідворотність покарання, і якщо є таке звинувачення – мають бути підозри та інші необхідні процесуальні дії, тож ми підтримуємо це", – зазначив він.

Литвин зауважив, що наразі є лише кілька відео від НАБУ без юридичних деталей, і пообіцяв, що щойно вони стануть відомими, Офіс президента активно підтримає всі необхідні процесуальні кроки.

Про корупційні схеми

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Що відомо про розслідування та обшуки

Уранці 10 листопада керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко створив комісію для службового розслідування можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

Рішення було ухвалено на підставі рапорту одного з прокурорів САП, який здійснює процесуальне керівництво у розслідуванні масштабної корупційної схеми в енергетиці та інших справах.

Службове розслідування проводить відділ внутрішнього контролю САП, а його висновки можуть стати підставою для адміністративних або процесуальних рішень.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників злочинної організації:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;

бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;

четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Зазначимо, що САП створив комісію щодо службового розслідування на тлі новин про обшуки у бізнесмена та співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча, а також перетин ним державного кордону за кілька годин до цього.

Крім того, Железняк повідомив, що у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше був міністром енергетики.

Водночас НАБУ повідомило лише про обшуки в "Енергоатомі", не згадуючи Міндіча чи Галущенка. За даними відомства, слідство тривало 15 місяців, протягом яких було проведено понад 70 обшуків за участю всього складу детективів Нацбюро та записано тисячі годин аудіоматеріалів.

У свою чергу в "Енергоатомі" прокоментували обшуки, які проводять антикорупційні органи, запевнивши, що не перешкоджають слідчим діям.