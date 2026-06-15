Внаслідок атаки РФ без електроенергії залишилися споживачі чотирьох областей та Києва

15 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Києві, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

За даними Міненерго, на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу по енергетичному об’єкту один з енергетиків зазнав поранень. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога.

Також через негоду без електропостачання залишаються 30 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 15 червня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

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