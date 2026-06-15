Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,30

52,08

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Projects

Чотири роки
великої війни
Editorial Projects

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Business Rankings

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Внаслідок атаки РФ без електроенергії залишилися споживачі чотирьох областей та Києва

лінії електропередач
Внаслідок атаки РФ без електроенергії залишилися споживачі 4 областей і Києва / Depositphotos

15 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Києві, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

За даними Міненерго, на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу по енергетичному об’єкту один з енергетиків зазнав поранень. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надається вся необхідна допомога.

Також через негоду без електропостачання залишаються 30 населених пунктів на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 15 червня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Автор:
Світлана Манько