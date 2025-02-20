Втрати ворога станом на 20 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1093-ту добу повномасштабної війни становлять 863 580 осіб.

Втрати Росії у війні на 20 лютого 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 лютого втратила:

особового складу ‒ близько 863 580 (+1190) осіб,

танків ‒ 10134 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14) од,

артилерійських систем – 23410 (+63) од,

РСЗВ – 1291 (+3) од,

засоби ППО ‒ 1078 (+6) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),

крилаті ракети ‒ 3064 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,

спеціальна техніка ‒ 3752 (+0)

Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 лютого – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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