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Втрати ворога станом на 20 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1093-ту добу повномасштабної війни становлять 863 580 осіб.
Втрати Росії у війні на 20 лютого 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 20 лютого втратила:
- особового складу ‒ близько 863 580 (+1190) осіб,
- танків ‒ 10134 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14) од,
- артилерійських систем – 23410 (+63) од,
- РСЗВ – 1291 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 1078 (+6) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,
- спеціальна техніка ‒ 3752 (+0)
Уражені повітряні цілі ворога станом на 20 лютого – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 80-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
- 78 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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