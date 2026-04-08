Заборона урядом участі військових в азартних іграх призведе до швидкого відтоку гравців у нелегальний ринок – профільна асоціація

Запропонована постанова уряду, що передбачає повну заборону військовослужбовцям брати участь в азартних іграх, збільшує кіберризики витоку даних про них і не вирішить проблеми лудоманії серед військових.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у зверненні Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) до прем’єр-міністра України Свириденко, яке розміщене на сайті "Інтерфакс-Україна".

"Запровадження повної заборони участі військовослужбовців в азартних іграх не усуває попит [військовослужбовців]. За відсутності легального доступу така категорія осіб переміщується до неконтрольованого сегмента, насамперед до нелегальних онлайн-ресурсів, більшість [якого] … має зв’язки з РФ", – йдеться в листі.

20 березня 2026 року на сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх". Проєкт передбачає повне блокування доступу до азартних ігор для більш як 1 млн військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Уряду також пропонується запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься на предмет того, чи є він військовослужбовцем. Для цього організатори азартних ігор (усього PlayCity видало 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців. Якщо особа перебуває в реєстрі, їй буде заблоковано доступ до гри.

В АУОГБ зазначають, що обмеження стосуватимуться виключно перевірок у ліцензованих операторів і не зачіпатимуть нелегальних організаторів ігор, і додають, що ухвалення постанови несе ризики для національної безпеки.

По-перше, як наголошують в асоціації, йдеться про безпеку баз даних зі списком усіх військовослужбовців країни.

"Статус військовослужбовця є чутливою інформацією. Саме це є ключовою вразливістю запропонованого механізму, адже його реалізація потребує перевірки та зіставлення даних, що дозволяють встановити належність особи до військової служби. Такий підхід потребує максимально обережного регулювання", – йдеться у зверненні.

По-друге, обмеження щодо окремої категорії користувачів не вирішують проблему лудоманії, а лише витісняють попит у нелегальний сегмент. У цьому випадку йдеться про ризик переходу частини військовослужбовців на нелегальні платформи, значна кількість яких має зв’язок із РФ.

В асоціації також кажуть, що на відміну від легального ринку, де діють механізми відповідальної гри, ідентифікації та контролю, нелегальні оператори не застосовують жодних обмежень. Відповідно, це посилює ризики через відсутність превентивних інструментів.

Раніше АУОГБ повідомляла, що дослідження міжнародної компанії Kantar продемонструвало: військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому українці, а проблема ігрової залежності серед військових не є масовою чи унікальною для цієї соціальної групи.

У зверненні окремо наголошується, що асоціація підтримує державну політику, спрямовану на захист військовослужбовців і мінімізацію ризиків, пов’язаних з ігровою залежністю, і вважає за доцільне до ухвалення зважених регуляторних рішень провести комплексне дослідження ефективності вже запроваджених заходів, а також ініціювати відповідні соціологічні дослідження.

"Ефективне регулювання має базуватися не на повній забороні, а на контрольованих і адресних механізмах, які дозволяють мінімізувати ризики без витіснення гравців у нелегальний сегмент", – повідомили в АУОГБ.

Асоціація також попросила утриматися від ухвалення постанови та направила Мінцифри альтернативні пропозиції щодо врегулювання зазначеного питання.

Про АУОГБ

Асоціація українських операторів грального бізнесу – незалежна саморегулівна організація, що об’єднує найбільших в Україні ліцензованих операторів гральної індустрії. Метою діяльності асоціації є сприяння розвитку легального ринку азартних ігор, формування прозорих правил роботи, підвищення стандартів відповідальної гри та протидія нелегальному гральному бізнесу.

За оцінками Kantar, Gradus та Factum, нелегальний сегмент українського грального ринку становить майже половину галузі – від 39 до 53%. Легальний ринок в Україні оцінюється приблизно у 59,6 млрд грн на рік, а нелегальний – від 37,72 до 66,53 млрд грн. 90% усіх нелегальних казино мають російське походження.

З 4 лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри, а з 21 березня того ж року функції регулювання галузі виконує новостворене агентство PlayCity, яке замінило колишню КРАІЛ.