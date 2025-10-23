Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 27 жовтня – 2 листопада 2025

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 27 жовтня – 2 листопада 2025 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Передбачається, що ціна на свиней знизиться до 78-80 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Прогнозні ціни акумулюють статистичні дані щодо цінової динаміки на ринку та є орієнтиром для м'ясопереробних підприємств і свинокомплексів.

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Закупівельні ціни стабільні. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).

Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ.

В останньому прогнозі йдеться, що баланс попиту й пропозиції забезпечує відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Можливе незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння буде обмеженим.

Ціна живої ваги свиней у світі

Аналіз міжнародних торговельних майданчиків демонструє неоднорідну картину.

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней –1,70 € євро/кг (83,05 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,85 євро/кг (41,52 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,12 злотий/кг (58,62 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,40-6,50 злотих/кг (50,38-74,42 грн/кг).

Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2025 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

1,79 (-5%) €/кг у ЄС;

1,70 (-2%) €/кг у Бразилії;

1,75 (-7%) €/кг у США;

1,41 (-6%) €/кг у Канаді.

Усі ціни зазначені за забійну вагу.

Ці показники засвідчують схожі тенденції на провідних світових ринках. Однак європейський, американський та канадський сегменти показують більше зниження, ніж латиноамериканський ринок.

