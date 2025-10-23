- Категорія
Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 27 жовтня – 2 листопада 2025
Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 27 жовтня – 2 листопада 2025 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".
Передбачається, що ціна на свиней знизиться до 78-80 грн/кг на наступному тижні.
Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).
Прогнозні ціни акумулюють статистичні дані щодо цінової динаміки на ринку та є орієнтиром для м'ясопереробних підприємств і свинокомплексів.
Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні
Закупівельні ціни стабільні. Середня закупівельна ціна на свиней становила 97,6 грн станом на 2 жовтня (останнє доступне оновлення).
В останньому прогнозі йдеться, що баланс попиту й пропозиції забезпечує відносну сталість цін на живець і охолоджену свинину. Можливе незначне зниження (2–3 грн/кг) через слабший попит і зростання пропозиції, однак падіння буде обмеженим.
Ціна живої ваги свиней у світі
Аналіз міжнародних торговельних майданчиків демонструє неоднорідну картину.
На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней –1,70 € євро/кг (83,05 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,85 євро/кг (41,52 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.
На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 5,12 злотий/кг (58,62 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,40-6,50 злотих/кг (50,38-74,42 грн/кг).
Динаміка цін у світі:
- 1,79 (-5%) €/кг у ЄС;
- 1,70 (-2%) €/кг у Бразилії;
- 1,75 (-7%) €/кг у США;
- 1,41 (-6%) €/кг у Канаді.
Усі ціни зазначені за забійну вагу.
Ці показники засвідчують схожі тенденції на провідних світових ринках. Однак європейський, американський та канадський сегменти показують більше зниження, ніж латиноамериканський ринок.
