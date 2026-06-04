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Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 8-14 червня 2026

свині
Які ціни на свиней живою вагою в Україні / Pixabay

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 8-14 червня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней виросте до рівня 72-73 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ціни заготівлі весною коливалися в межах 80–82 грн/кг, а середньозважена ринкова позначка на 1 квітня становила 80,6 грн/кг.

Представники м’ясопереробної галузі зазначають, що рівень пропозиції наразі відповідає поточній торговій активності.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 8-14 червня 2026

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,60 € євро/кг (82,4 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,73 євро/кг (37,59 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,49 злотий/кг (54,48 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 3,80 - 5,30 злотих/кг (46,10 - 64,30 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 8-14 червня 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада). Джерело: Євростат
  • 1,63 (0%) €/кг у ЄС;
  • 1,13 (-4%) €/кг у Бразилії;
  • 1,77 (0%) €/кг у США;
  • 1,32 (+2%) €/кг у Канаді.

Динаміка на провідних світових ринках залишається неоднорідною: країни Латинської Америки демонструють скорочення показників, Канада - зростання, а ринки США та ЄС зберігають стабільність.

Автор:
Ольга Опенько