Запаси природнього газу в українських сховищах найнижчі за останні 11 років

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) перевищили 6 млрд куб м. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні одинадцять років.

Про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Станом на 11 травня у сховищах зберігалося майже 6,02 млрд куб м природного газу, ПГС заповнені на 19,4%. У порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд куб м менше газу. У 2020 році запаси газу в цей же період становили 17,08 млрд куб м, тобто зараз вони нижчі на 11,06 млрд куб м.

Запаси активного газу в підземних сховищах складають майже 1,28 млрд куб м. Цей обсяг може бути відібраний замовниками послуг зберігання.

За даними аналітиків, Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ, а обсяги закачування знизилися до 26 млн куб м 11 травня. При цьому, обсяги закачування у травні 2025 року є вищими, ніж у травні минулого року. Загалом, з початку місяця до сховищ закачано понад 350 млн куб м природного газу, на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

З 17 квітня до українських ПСГ закачано 610 млн куб м природного газу, зокрема у квітні 258 млн куб м. Варто зауважити, що цьогорічний сезон закачування розпочався пізніше, ніж у 2024 року (31 березня), що пов’язано з більш холодною погодою в першій половині квітня.

За оцінками експертів, станом на кінець травня запаси газу в українських ПСГ можуть досягти майже 6,6 млрд куб м при стабільному імпорті, який складає близько 14 млн куб м природного газу на добу в останні дні. Крім того, Україна продовжує поступово відновлювати видобуток природного газу, який було пошкоджено після масованих російських обстрілів у лютому-березні.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Нагадаємо, за перші чотири місяці 2025 року обсяги імпорту газу до України зросли з 118 млн до 1,12 млрд кубометрів. Це майже у 10 разів більше, ніж за аналогічний період торік.