Американський генерал оцінив ймовірність перемоги України в цьому році

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна навряд чи вижене всі російські війська зі своєї території цього року. На його думку це дуже складне завдання.

"Я не кажу, що це неможливо зробити, проте я не думаю, що це буде зроблено найближчим часом у цьому році", — сказав Міллі в інтерв’ю "Defense One" .

Він зазначив, що президент Зеленський неодноразово наголошував, що мета України – вигнати кожного росіянина з окупованої Росією території. Це важливе військове завдання, але дуже важке.

Міллі наголошує, що на окупованих територіях знаходяться кілька сотень тисяч росіян, але Росія вже зазнала стратегічної поразки, а тепер зазнає і тактичної.

У листопаді минулого року Міллі заявляв, що ймовірність повернення Україною Криму та перемоги у війні є досить невисока.

Видання зазначає, що можливо його коментар наводить на думку про те, що Сполучені Штати тиснули на Зеленського, аби він домовився з Росією про територіальні поступки.

У Пентагоні також вважають, що українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських окупантів у найближчому майбутньому. Пентагон висловив думку, схожу на прогноз керівника Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі.

В свою чрегу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.