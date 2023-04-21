Довічне ув’язнення для депутатів: Зеленський відповів на петицію

Володимир Зеленський відповів на електронну петицію "Довічне ув’язнення для депутатів, та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану".

Про це повідомила пресслужба президента.

Зеленський зазначив, що саме Кримінальний кодекс визначає, які діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

Він повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано проекти двох законів, які, зокрема, мають на меті посилити відповідальність посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Зеленський підкреслив, що пропозиції направлено до Ради для розгляду під час опрацювання відповідних законопроектів.

Петиція, оприлюднена на сайті президента 13 лютого, набрала 27648 голосів.

Нагадаємо, у західних союзників викликає стурбованість здатність України ефективно використати мільярди європейських фондів для відновлення після війни. Як пише The Guardian, під виглядом боротьби з корупцією в Україні можливі випадки "неправдивого звинувачення" колишніх реформаторів, які прийшли на державну службу з бізнесу.