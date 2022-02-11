ДТП с кортежем Ярославского: Офис генпрокурора проведет расследование по полицейским и прокурорам Харьковской области

Офис генпрокурора берет на себя руководство расследованием смертельного ДТП в Харьковской области с участием кортежа известного бизнесмена Александра Ярославского, а также действий сотрудников Нацполиции и прокуроров областной прокуратуры. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Человек, признавшийся в совершении преступления, по общему мнению полицейских и прокуроров, проще говоря, лжет", — написала Венедиктова.

Она добавила, что будет проведено расследование относительно сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры, и дело находится на ее личном контроле.

"Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. Незапланированный и поспешный отъезд выглядит достаточно странно", — заявила генпрокурор.

Напомним, СМИ выяснили, что ночью 10 февраля в Харьковской области произошло смертельное ДТП. На месте инцидента нашли номера автомобиля, которые принадлежат первой машине кортежа главы группы DCH Александра Ярославского. Он сначала сообщил, что во время инцидента спал дома. Вскоре стало известно, что бизнесмен покинул Украину. Пресс-служба его компании заявила, что Ярославский улетел в Лондон в соответствии с ранее утвержденным графиком для встречи со своей семьей.

В DCH рассказали свою версию событий и утверждают, что водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH, ночью 10 февраля направлялся в Харьков и "совершил наезд на препятствие". При этом водитель не остановился, чтобы проверить, во что же он въехал, и продолжил движение.

Утром 10 февраля водитель автомобиля бизнесмена пришел в полицию и сообщил, что это якобы он сбил человека насмерть на трассе Чугуев – Мартов. Правоохранители подали в прокуратуру Харьковской области подозрение на него. Но вскоре стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте.

Тогда министр иностранных дел Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина, которого подозревают в фальсификации материалов этой аварии.