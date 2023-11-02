Молдова готує вихід із СНД і скасовує членські внески

Уряд Молдови виключить «Співдружність незалежних держав» (СНД) зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески і готує вихід зі співдружності.

Про це повідомляє молдовська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що дане рішення ухвалене після денонсації членства в громадських організаціях через накладені на РФ санкції.

Відповідно до проєкту рішення Міністерства фінансів Молдови, сума, виділена на сплату щорічних членських внесків в міжнародних організаціях у 2023 році зменшується на 16 млн леїв (з 66,5 млн до 50,5 млн леїв). Зниження значною мірою викликане тим, що Молдова більше не сплачуватиме внески за участь у Міжпарламентській асамблеї СНД і в семи організаціях цієї спільноти.

На тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.

У липні парламент проголосував за вихід Молдови з Міжпарламентської асамблеї СНД і з угод, які передбачають формування єдиного освітнього простору, забезпечення прикордонників спеціальним обладнанням та обмін інформацією про надзвичайні ситуації між державами-учасницями.

Зауважимо, починаючи з квітня 2014 року, співробітництво України в рамках СНД зведено до мінімуму. Україна вийшла з низки багатосторонніх угод в рамках СНД та припинила членство у багатьох органах галузевого співробітництва.

Після початку російського повномасштабного вторгнення, Україна почала більш інтенсивну денонсацію різних угод з СНД в рамках європейської інтеграції та вступу України до Європейського Союзу.