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Пригожин з "вагнерівцями" планували переворот у Молдові, – Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним планували державний переворот у країні на початку 2023 року.
Про це повідомляє NewsMaker з посиланням інтерв'ю Санду Financial Times.
За словами президентки Молдови, у РФ був план, підготовлений командою Пригожина, щоб антиурядові протести стали "насильницькими", і таким чином повалити уряд і президента.
Вона вказала, що для впливу на Молдову РФ використовує свою роль єдиного постачальника газу в країні як політичний важіль. Також РФ здійснює гібридні атаки, зокрема кібератаки, та погрожує щодо проросійського сепаратистського Придністров'я.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Росія збирається посилити свій тиск на Молдову. Вони спробували енергетику і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд і їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масовано втручатися в наші вибори, використовуючи великі гроші", - сказала президентка Молдови.
Наступного місяця в країні пройдуть місцеві вибори. І за словами Санду, у неї є докази того, що Росія спеціально націлилася на місцеві вибори, щоб отримати політичний імпульс перед президентськими виборами в наступному році і парламентськими виборами в 2025 році.
Як повідомила Санду, спецслужби Молдови виявили щонайменше 20 мільйонів євро російських фінансів, що надходять в країну в політичних цілях, але реальна цифра значно вища.
Вона зазначила, що Москва використовує різні методи, в тому числі грошові махінації та банківські картки з Дубая, для нелегальних перевезень грошей до Молдови, з метою підкупити виборців.
В лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.
Тоді в Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни.
На тлі численних повідомлень про плани РФ дестабілізувати ситуацію та навіть здійснити держпереворот у Молдові, Європейський Союз відправив цивільну місію, яка має допомогти Молдові протистояти гібридним загрозам з боку Росії.