Пригожин з "вагнерівцями" планували переворот у Молдові, – Санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним планували державний переворот у країні на початку 2023 року.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням інтерв'ю Санду Financial Times.

За словами президентки Молдови, у РФ був план, підготовлений командою Пригожина, щоб антиурядові протести стали "насильницькими", і таким чином повалити уряд і президента.

Вона вказала, що для впливу на Молдову РФ використовує свою роль єдиного постачальника газу в країні як політичний важіль. Також РФ здійснює гібридні атаки, зокрема кібератаки, та погрожує щодо проросійського сепаратистського Придністров'я.

"Росія збирається посилити свій тиск на Молдову. Вони спробували енергетику і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд і їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масовано втручатися в наші вибори, використовуючи великі гроші", - сказала президентка Молдови.

Наступного місяця в країні пройдуть місцеві вибори. І за словами Санду, у неї є докази того, що Росія спеціально націлилася на місцеві вибори, щоб отримати політичний імпульс перед президентськими виборами в наступному році і парламентськими виборами в 2025 році.

Як повідомила Санду, спецслужби Молдови виявили щонайменше 20 мільйонів євро російських фінансів, що надходять в країну в політичних цілях, але реальна цифра значно вища.

Вона зазначила, що Москва використовує різні методи, в тому числі грошові махінації та банківські картки з Дубая, для нелегальних перевезень грошей до Молдови, з метою підкупити виборців.

В лютому президентка Молдови Мая Санду заявила про плани РФ здійснити держпереворот у країні, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Відповідну інформацію Кишиневу передавали українські спецслужби.

Тоді в Молдові затримали члена ПВК "Вагнер", який намагався потрапити до країни.

На тлі численних повідомлень про плани РФ дестабілізувати ситуацію та навіть здійснити держпереворот у Молдові, Європейський Союз відправив цивільну місію, яка має допомогти Молдові протистояти гібридним загрозам з боку Росії.