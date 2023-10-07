Пригожин с "вагнеровцами" планировали переворот в Молдове, – Санду

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным планировали государственный переворот в стране в начале 2023 года.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на интервью Санду Financial Times.

По словам президентки Молдовы, у РФ был план, подготовленный командой Пригожина, чтобы антиправительственные протесты стали "насильственными", и таким образом свергнуть правительство и президента.

Она указала, что для влияния на Молдову РФ использует свою роль единственного поставщика газа в стране как политический рычаг. Также РФ совершает гибридные атаки, в частности кибератаки, и угрожает пророссийскому сепаратистскому Приднестровью.

"Россия собирается усилить свое давление на Молдову. Они попробовали энергетику и потерпели неудачу. Они пытались свергнуть правительство и им это не удалось. А теперь они пытаются массированно вмешиваться в наши выборы, используя большие деньги", - сказала президент Молдовы.

В следующем месяце в стране пройдут местные выборы. И, по словам Санду, у нее есть доказательства того, что Россия специально нацелилась на местные выборы, чтобы получить политический импульс перед президентскими выборами в следующем году и парламентскими выборами в 2025 году.

Как сообщила Санду, спецслужбы Молдовы обнаружили по меньшей мере 20 миллионов евро поступающих в страну в политических целях российских финансов, но реальная цифра значительно выше.

Она отметила, что Москва использует различные методы, в том числе денежные махинации и банковские карты из Дубая для нелегальных перевозок денег в Молдову, с целью подкупить избирателей.

В феврале президент Молдовы Мая Санду заявила о планах РФ совершить госпереворот в стране, в частности, с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Соответствующую информацию Кишиневу передавали украинские спецслужбы.

Тогда в Молдове задержали члена ЧВК "Вагнер", пытавшегося попасть в страну.

На фоне многочисленных сообщений о планах РФ дестабилизировать ситуацию и даже совершить госпереворот в Молдове, Европейский Союз отправил гражданскую миссию, которая должна помочь Молдове противостоять гибридным угрозам России.