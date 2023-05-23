Санду заявила, что Путина арестуют, если он приедет в Молдову

Молдова уважает решение Международного уголовного суда и арестует лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина, если он решит посетить страну.

Об этом заявила президент страны Мая Санду, пишет NewsMaker.

Санду спросили, если Путин приедет в Молдову, арестуют ли его по ордеру Международного уголовного суда.

"Да. Молдова подписала соглашение с Международным уголовным судом, и будет соблюдать решение суда", - заявила президент.

По ее словам, в настоящее время Молдова не находится в опасности.

"Сейчас для Молдовы нет риска военного вторжения благодаря Украине, которая держит российскую армию подальше от наших границ. Но мы сталкиваемся с попытками России дестабилизировать нашу страну. Мы говорили об этих попытках несколько месяцев назад. К счастью, нашим институтам удалось защитить страну, и мы становимся более устойчивыми. Многие годы мы видим, как Россия пытается шантажировать нашу страну, используя энергоносители", – заявила Санду.

Она добавила, что сегодня, впервые с момента обретения независимости, Молдова, за исключением Приднестровья, не потребляет российский газ.

"Это значит, что мы диверсифицируемся, что мы не зависим от России, как это было в течение трех десятилетий. Мы работаем, мы становимся более устойчивыми, но, конечно, нам нужна поддержка. Пропаганда – это большая проблема, и она повлияла на наш демократический процесс" ", – подчеркнула президентка.

Заметим, что на фоне многочисленных сообщений о планах РФ дестабилизировать ситуацию и даже осуществить госпереворот в Молдове, Европейский Союз отправил гражданскую миссию, которая должна помочь Молдове противостоять гибридным угрозам со стороны России.

А в марте президент Молдовы Мая Санду раскритиковала Россию, заявив, что со стороны Кремля в адрес ее страны раздаются только угрозы и шантаж .