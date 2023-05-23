Санду заявила, що Путіна заарештують, якщо він приїде до Молдови

Молдова поважає рішення Міжнародного кримінального суду та заарештує лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, якщо він вирішить відвідати країну.

Про це заявила президентка країни Мая Санду, пише NewsMaker.

Санду запитали, якщо Путін приїде до Молдови, чи заарештують його за ордером Міжнародного кримінального суду.

"Так. Молдова підписала угоду з Міжнародним кримінальним судом, і дотримуватиметься рішення суду", - заявила президентка.

За її словами, наразі Молдова не перебуває у небезпеці.

"Зараз для Молдови немає ризику військового вторгнення завдяки Україні, яка тримає російську армію подалі від наших кордонів. Але ми стикаємося зі спробами Росії дестабілізувати нашу країну. Ми говорили про ці спроби кілька місяців тому. На щастя, нашим інститутам вдалося захистити країну, і ми стаємо більш стійкими. Багато років ми бачимо, як Росія намагається шантажувати нашу країну, використовуючи енергоносії", – заявила Санду.

Вона додала, що сьогодні, вперше з моменту здобуття незалежності, Молдова, за винятком Придністров'я, не споживає російського газу.

"Це означає, що ми диверсифікуємося, що ми не залежимо від Росії, як це було протягом трьох десятиліть. Ми працюємо, ми стаємо стійкішими, але, звичайно, нам потрібна підтримка. Пропаганда – це велика проблема, і вона вплинула на наш демократичний процес", – підкреслила президентка.

Зауважимо, на тлі численних повідомлень про плани РФ дестабілізувати ситуацію та навіть здійснити держпереворот у Молдові, Європейський Союз відправив цивільну місію, яка має допомогти Молдові протистояти гібридним загрозам з боку Росії.

А в березні президентка Молдови Мая Санду розкритикувала Росію, заявивши, що з боку Кремля на адресу її країни лунають лише погрози та шантаж.