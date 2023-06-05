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"Муруємо вже"! Hromadske проведе конференцію з відбудови України
До свого 10-річчя hromadske анонсує ексклюзивну конференцію з відбудови України «Муруємо вже!»
Головний партнер заходу: NATO
Яка нова реальність очікує на нас і на світ після війни? Як жити після перемоги та до яких викликів готуватися?Підписуйтеся на наш YouTube канал
7 червня разом із експертами та лідерами думок ми проведемо чотири панельні дискусії.
БЕЗПЕКА. Нове життя зі старим сусідомОбговорення моделі тривалого «співіснування» з росією та Білоруссю після припинення активних бойових дій, шляхів побудови оборони й ефективних моделей запобігання агресії, а також ролі України як стримувальника імперських амбіцій росії в Європі.
Йтиметься також про розмінування наших територій, оскільки наразі близько 30% території України заміновано, а відновлення починається саме з розмінування.
ПРОЗОРІСТЬ. Нова Україна без старих схем
Після перемоги Україна отримуватиме від партнерів і представників бізнесу великі суми на відбудову. Наразі немає розроблених механізмів, як контролювати цільове використання цих коштів і як запобігти їхньому розкраданню. Саме тому вже зараз створюють робочі групи, які мають розробити інструменти прозорості та підзвітності.
ЛЮДИНА. У серці і в центрі всьогоВідбудова першочергово має орієнтуватися на людину, її безпеку, комфорт і розвиток. Під час дискусії будемо говорити про нову систему освіти, відбудову шкіл та лікарень за європейськими стандартами та про механізми повернення з закордону людей, які змушені були тікати.
БРЕНД. I'M UKRAINIAN
Уже понад рік Україна в топі всіх новин, рівень підтримки надзвичайно високий. Але як зберегти це захоплення нашою країною після перемоги? Уже зараз потрібно розробляти комунікаційну стратегію просування бренду України в міжнародному інфопросторі.
Серед спікерів і модераторів конференції:
- Масі Найєм — адвокат, правозахисник і військовий
- Оксен Лісовий — міністр освіти і науки України
- Наталя Гуменюк — членкиня правління hromadske
- Дар’я Каленюк — виконавча директорка Центру протидії корупції
- Марія Липяцька — голова Brand Ukraine
- Михайло Федоров — міністр цифрової трансформації України
- Мустафа Найєм — голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України
- Оле Егберг Міккельсен — надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні
- Олександра Матвійчук - голова “Центр громадянських свобод”, Нобелівська лауреатка
- Віктор Нестуля — голова правління Коаліції громадських організацій RISE Ukraine, керівник відділу підтримки України
- Вінета Кляйне — директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні
- Павло Замостьян — заступник представника UNFPA в Україні
- Нікола де Сантіс — керівник відділу взаємодії з країнами-членами та партнерами Управління громадської дипломатії НАТО
За детальною інформацією пишіть нам на [email protected] aбо дзвоніть 067 505 67 40
Купити квиток на конференцію можна за посиланням: https://prt.mn/rvazXO5064
Усі кошти, отримані від продажу квитків, будуть перераховані на відбудову України через фандрейзингову платформу UNITED24.
__________________________________________________________________________________________hromadske — це соціально-політичне медіа, яке створили українські журналісти 22 листопада 2013 року на початку Революції гідності. Ми просто та об'єктивно розповідаємо про події в Україні та світі. Ми не маємо власників та є незалежними у редакційній діяльності, знаходимось у Білому списку найякісніших онлайн медіа від Інституту масової інформації (ІМІ).
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