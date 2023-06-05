"Муруємо вже"! Hromadske проведе конференцію з відбудови України

До свого 10-річчя hromadske анонсує ексклюзивну конференцію з відбудови України «Муруємо вже!»

Головний партнер заходу: NATO

Яка нова реальність очікує на нас і на світ після війни? Як жити після перемоги та до яких викликів готуватися?

7 червня разом із експертами та лідерами думок ми проведемо чотири панельні дискусії.

БЕЗПЕКА. Нове життя зі старим сусідомОбговорення моделі тривалого «співіснування» з росією та Білоруссю після припинення активних бойових дій, шляхів побудови оборони й ефективних моделей запобігання агресії, а також ролі України як стримувальника імперських амбіцій росії в Європі.

Йтиметься також про розмінування наших територій, оскільки наразі близько 30% території України заміновано, а відновлення починається саме з розмінування.

ПРОЗОРІСТЬ. Нова Україна без старих схем

Після перемоги Україна отримуватиме від партнерів і представників бізнесу великі суми на відбудову. Наразі немає розроблених механізмів, як контролювати цільове використання цих коштів і як запобігти їхньому розкраданню. Саме тому вже зараз створюють робочі групи, які мають розробити інструменти прозорості та підзвітності.

ЛЮДИНА. У серці і в центрі всьогоВідбудова першочергово має орієнтуватися на людину, її безпеку, комфорт і розвиток. Під час дискусії будемо говорити про нову систему освіти, відбудову шкіл та лікарень за європейськими стандартами та про механізми повернення з закордону людей, які змушені були тікати.

БРЕНД. I'M UKRAINIAN

Уже понад рік Україна в топі всіх новин, рівень підтримки надзвичайно високий. Але як зберегти це захоплення нашою країною після перемоги? Уже зараз потрібно розробляти комунікаційну стратегію просування бренду України в міжнародному інфопросторі.

Серед спікерів і модераторів конференції:

Масі Найєм — адвокат, правозахисник і військовий

— адвокат, правозахисник і військовий Оксен Лісовий — міністр освіти і науки України

Наталя Гуменюк — членкиня правління hromadske

Дар’я Каленюк — виконавча директорка Центру протидії корупції

Марія Липяцька — голова Brand Ukraine

Михайло Федоров — міністр цифрової трансформації України

Мустафа Найєм — голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України

Оле Егберг Міккельсен — надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні

— надзвичайний та Повноважний Посол Королівства Данії в Україні Олександра Матвійчук - голова “Центр громадянських свобод”, Нобелівська лауреатка

Віктор Нестуля — голова правління Коаліції громадських організацій RISE Ukraine, керівник відділу підтримки України

Вінета Кляйне — директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні

Павло Замостьян — заступник представника UNFPA в Україні

Нікола де Сантіс — керівник відділу взаємодії з країнами-членами та партнерами Управління громадської дипломатії НАТО

За детальною інформацією пишіть нам на [email protected] aбо дзвоніть 067 505 67 40

Купити квиток на конференцію можна за посиланням: https://prt.mn/rvazXO5064

Усі кошти, отримані від продажу квитків, будуть перераховані на відбудову України через фандрейзингову платформу UNITED24.

__________________________________________________________________________________________hromadske — це соціально-політичне медіа, яке створили українські журналісти 22 листопада 2013 року на початку Революції гідності. Ми просто та об'єктивно розповідаємо про події в Україні та світі. Ми не маємо власників та є незалежними у редакційній діяльності, знаходимось у Білому списку найякісніших онлайн медіа від Інституту масової інформації (ІМІ).

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