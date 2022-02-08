"Мы разберемся сами, здесь, в Украине", — Порошенко ответил Путину на предложение о политическом убежище в России

Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о предоставлении ему политического убежища, если вдруг потребуется такая защита для бывшего лидера Украины. Ответ он опубликовал в своем Facebook.

Порошенко посоветовал "Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политиках уже давно прекратилась".

Глава Российской Федерации Владимир Путин предложил пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище, если у последнего возникнет потребность в такой защите. Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам шестичасовых переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Путин утверждает, что говорил с Порошенко о возможности предоставления ему политического убежища еще в то время, когда он был президентом Украины.

Российский лидер также назвал "чрезмерным преследование Порошенко в Украине как "государственного преступника".

Украинские правоохранители подозревают Петра Порошенко в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" путем организации приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства, в результате чего энергетическая сфера Украины оказалась в зависимости от России и террористических организаций.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения в виде личных обязательств пятого президента Украины Петра Порошенко на 11 февраля. Это связано с тем, что до сих пор не поступили материалы уголовного дела.