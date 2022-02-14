Ответ Кремля Украине: Россия не ведет никакой "необычной военной деятельности"

В РФ ответили Украине, которая через механизмы ОБСЕ запросила информацию по поводу военной активности у границы и в оккупированном Крыму. Кремль обвинил Украину в подготовке к активизации боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает "эРадио Свобода

Россия заявила что у нее есть "все основания" оставить запрос Украины без удовлетворения, так как в нем якобы содержатся "провокационные заявления" относительно Крыма. Также сказано, что РФ не ведет на своей территории необычной военной деятельности, и поэтому положения Венского документа к ней неприменимы.

В документе говорится, что в Луганской и Донецкой областях якобы сосредоточены более 120 тысяч украинских военных, которые готовы к ведению боевых действий. По заявлению России, запрос Украины — это отвлечение внимания "от подготовки силового решения внутриукраинского конфликта".

Венский документ в 2011 году принят Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предусматривает, что стороны должны обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях дополнительного развертывания.

Напомним, 11 февраля 2022 года Украина решила задействовать предусмотренный Венским документом ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности от 2011 года механизм консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности в связи с такой деятельностью России в районах, прилегающих к территории Украины, а также в Крыму.

При отсутствии ответа в течении 48 часов Украина обратится к РФ и другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой российская сторона должна будет предоставить разъяснение.

Украинские официальные лица в последнее время отрицают, в отличие от западных лидеров и СМИ, намерения РФ совершить масштабное вторжение в Украину, в том числе делают это на уровне президента и премьер-министра.

3 февраля министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина не фиксирует подготовку Россией ударных группировок для военного наступления на подконтрольные Украине территории. Более того, по его словам, Украина не ждет военных провокаций и со стороны Беларуси.