Пропаганда РФ перебільшує важливість погоди для наступу ЗСУ: розвідка Британії пояснила їх мету

Російські пропагандистські інтернет-видання намагаються підняти бойовий дух росіян. Для цього пропагандисти перебільшують вплив погоди на очікуваний контрнаступ України.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, на більшій частині України наразі переважно вологі грунти і грязюка, що скоріш за все, ускладнює військові операції для обох сторін.

"Втім, російські онлайн-ресурси скоріш за все перебільшують загальний вплив грязюки на спроможності українських сил у рамках своєї інформаційної операції, спрямованої на підвищення морального духу росіян і деморалізації тих, хто підтримує Україну, перед її очікуваним контрнаступом", – йдеться у повідоменні.

У розвідці зазначили, що найближчими тижнями стан грунтів покращиться.

"Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливішим фактором, що обмежує маневри військових на бездоріжжі", - додають аналітики.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ не варто зводити на до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ.