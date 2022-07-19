Рада скасувала відповідальність за непублікацію фінзвітності під час війни

Верховна рада підтримала загалом законопроект №7378, який пропонує звільнити суб'єктів надання фінансової звітності від відповідальності за її несвоєчасне оприлюднення у період воєнного стану чи стану війни, а також упродовж трьох місяців після нього. Про це на своєму телеграм-каналі написав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк.

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За його словами, за ухвалення законопроекту проголосували 264 депутати за мінімально необхідних 226. За словами депутата, у парламенті підтримали цю ініціативу без обговорення.

Законопроект передбачає внести відповідні доповнення до прийнятого 3 березня закон про захист інтересів суб'єктів подання фінансової звітності

Звільнення від відповідальності стосується порушення термінів оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом із відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави.

Юридичні особи, які зобов'язані оприлюднити річну фінзвітність разом з відповідними звітами, повинні опублікувати її в повному обсязі на своєму сайті протягом трьох місяців після припинення або скасування військового стану або стану війни, причому вона повинна охоплювати весь період неоприлюднення.

У пояснювальній записці уряд зазначає, що згідно із законом про бухгалтерський облік та фінзвітність, річна фінзвітність та річна консолідована фінзвітність повинні подаватися до 30 квітня та 1 червня.

За її неподання Кодекс про адміністративні порушення на сьогодні передбачає штраф у розмірі від 1 тисячі до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за повторне порушення - від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів). Таким чином у Кабміні вказують, що незадіяння такого покарання зменшить тиск на український бізнес під час війни.

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував цей законопроект у парламенті 16 травня.