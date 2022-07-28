Розпоряджатися виділеними на ремонт доріг Полтавщини грошима буде одіозний чиновник з Харкова, - ЗМІ

Призначення одіозного Дмитра Мандрікова відповідальним за капітальне будівництво та ремонт доріг у Полтавській області призведе і до відсутності в бюджеті грошей, і до відсутності доріг в області

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Про це пише видання Telegraf, зазначаючи, що такий висновок витікає із "сумнівний бекграунду Мандрікова", який 10 років посідає посаду голови КП "Харківпарксервіс".

"Мандріков – людина не надто публічна, але добре відома у Харкові як багаторічний "головний паркувальник міста". З 2012 року обіймав посаду директора харківського комунального підприємства "Харківпарксервіс". Городяни діяльність КП пов’язують із корупцією та висловлюють невдоволення сервісом у місті", - зазначає видання.

За майже 10 років реформування галузі, пишуть журналісти, за час роботи Мандрікова на чолі КП "Харківпарксервіс" гроші за паркування "збирали переважно контрольовані Мандриковим фірми-прокладки, які отримали в оренду ділянки для паркувань. А міськбюджет в результаті отримував від цих фірм справжні копійки і обслуговування парковок було або зовсім збитковим, або приносило мізерний, номінальний прибуток. У 2020 році, за даними ЗМІ, одне місце для паркування приносило до бюджету міста аж 13 копійок прибутку на день. У 2019 році підприємство за наявності 6 тисяч паркомісць примудрилося взагалі стати збитковим".

"Цікаво, що за невеликої зарплати чиновника він разом із дружиною зумів обзавестися будинком, квартирою та земельною ділянкою. При цьому в декларації, наприклад, за 2018 рік зазначено, що дружина Мандрікова заробила в 7 разів більше за чоловіка (приблизно 700 тисяч гривень), 300 з яких сама ж собі і подарувала", - зазначає видання.

Щоб краще розуміти, якого масштабу можливості тепер відкриваються перед "головним паркувальником Харкова", видання нагадує, що нещодавно на ремонт доріг Полтавської області було виділено 98 млн. гривень і це був лише початок. 26 липня Полтавська облрада виділила з обласного бюджету на ремонт найпроблемніших ділянок доріг області ще понад 100 млн грн. Протягом року на ці цілі буде виділено ще мінімум 270 млн грн, але вже з дорожнього фонду держбюджету. Причому перші 98 млн. грн. – це гроші територіальних громад. Кожна виділила скільки можна з власного бюджету, щоб і себе забезпечити нормальними дорогами, і державі допомогти створити ефективну логістику для оборони. Цими засобами і "керуватиме" Мандріков.

"Примітно, що Мандріков є давнім знайомим та земляком нинішнього голови Полтавської ОВ Дмитра Луніна. Цікаво, які ж результати такий "успішний" управлінець покаже на новому, куди "теплішому" місці", - підсумовує видання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що контролювати бюджетні гроші, що виділяються під час війни, на ремонт та будівництво доріг у Полтавській області, буде "добре відомий у вузьких колах Харкова" Дмитро Мандріков.